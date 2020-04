Ministrul muncii, Violeta Alexandru, încă nu știe câți angajați din sectorul public vor fi afectaţi de somajul tehnic, pentru că nu există o bază de date care să centralizeze toți angajații de la stat, iar aceasta este o problemă mai veche a sistemului. Cu toate acestea, spune că are încredere în evaluarea și datele pe care i le vor transmite în acest sens conducătorii fiecărei structuri a statului, inclusiv de la nivelul autorităților locale.

„Fiecare ministru, fiecare autoritate publică locală, fiecare consiliu județean, prefectură, regie cu capital de stat integral sau majoritar, tot ce înseamnă instituție care trăiește din bani publici trebuie să-și facă o evaluare”, a declarat ministrul Violeta Alexandru, sâmbătă seara, la Digi24, întrebată fiind câți angajați de la stat ar fi afectați de șomajul tehnic și dacă are deja o evaluare în acest sens.

Jurnalist Digi24: Dar câți sunt în total, doamnă ministru, s-o luăm altfel?

Violeta Alexandru, ministrul muncii: Păi o luăm altfel. Nu există nicio evaluare într-un singur loc a tuturor angajaților din sistemul public și am mai vorbit despre acest lucru.

În REVISAL, în registrul electronic de evidență a salariaților, sunt salariații din sistemul privat.

În România, fiecare angajator își știe structura echipei și funcție de moment, se face o centralizare pentru fundamentarea unor decizii, moment la care se văd anumite minusuri în bazele de date legate de tot ce înseamnă angajat în sistemul public.

Există o bază de date la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la cei care ocupă funcții publice, dar cum știți, în sectorul public lucrează și angajați contractuali.

Prin urmare, de îndată ce toate aceste instituții își centralizează datele și își evaluează situația reducerii activității în anumite domenii, atunci vom avea poza generală asupra impactului măsurii anunțate de guvern.

Jurnalist Digi24: Deci nu știm nici numărul celor exceptați de la această măsură, cei din linia întâi.

Violeta Alexandru: Nu că nu știm astăzi, n-am știut niciodată câți angajați sunt în sectorul public. Nu există o centralizare la nivelul țării cu privire la toți angajații din toate primăriile, toți angajații din toate consiliile județene, toate prefecturile, toate companiile.

E necesar să obținem toate aceste date, dar nu numai pentru acest moment, ar fi fost necesar și în momentul în care s-a schimbat legea salarizării din sistemul public, de pildă, mă întreb cum anume s-au luat deciziile în lipsa unei asemenea evaluări, dar în același timp am încredere.

Eu insist pe ideea că fiecare conducător de instituție este cel mai în măsură să ia decizii pentru echipele pe care le coordonează. În fond și la urma urmei, nicio reglementare, nici aceasta, nu ar trebui să spună cu cifre exacte câți din societatea X din subordinea unei primării și câți din Ministerul Y.

Jurnalist Digi24: Dar puteți să aveți atâta încredere? Nu există riscul să vă treziți că nu știu ce autoritate locală spune că rămâne primarul cu doi adjuncți și atâta s-a putut?

Violeta Alexandru: Da, doamnă, trebuie să am încredere că fiecare conducător de instituție și autoritate publică sunt responsabili și-și face treaba. Nu am cum să funcționez, nu am cum să-mi exercit funcția fără să am încredere că în România există oameni care-și asumă rolul și care își administrează echipele și bugetul în mod corespunzător. Că mai există cazuri...există cazuri! Dar cvasi-majoritatea oamenilor din această țară înțeleg de ce sunt acolo conducători și care este rolul lor pentru eficientizarea activității în instituție.

***

Când vor fi reduse salariile demnitarilor

Pe de altă parte, ministrul Violeta Alexandru a declarat că în ceea ce privește o eventuală reducere a salariilor demnitarilor, ca o măsură de solidaritate, un act normativ în acest sens nu a fost încă finalizat, dar decizia va fi luată „în echipă” peste câteva zile și va fi anunțată public.

„Nu iau decizia singură. Într-adevăr, sunt un om corect, dacă vorbim de solidaritate, apoi să vorbim de solidaritate de la vârf până jos. Nu vă pot confirma în acest moment, pentru că nu este finalizat actul normativ, dar inclusiv declaraţia domnului premier arată că direcţia în care dorim să îndreptăm această reglementare este pentru solidaritate indiferent de funcţia pe care o ocupi. Nu există România celor care stau bine şi sunt relaxaţi pentru că venitul lor este foarte mare şi o Românie a oamenilor care nu au din ce să trăiască”, a afirmat ministrul muncii.

Ea a mai spus că i se pare corect ca oamenii să ştie că, indiferent de funcţia pe care o deţin unii în acest moment, e nevoie de unitate și solidaritate și trebuie să existe „un real aport şi din partea sectorului public în faţa unui sector privat care este în acest moment greu încercat”.

Violeta Alexandru a mai spus că în ceea ce o privește, trăieşte din salariu, dar nu şi-a făcut calculul cu privire la cât ar putea pierde.

Editor: Luana Păvălucă