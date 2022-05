Angajații Ford Craiova sunt trimiși în șomaj tehnic timp de o săptămână, începând de luni. De vină este criza semiconductorilor, care lovește tot mai multe companii auto. Șomajului tehnic se va aplica până în 24 mai.

Informaţia a fost confirmată şi de ministrul economiei, Florin Spătaru, care, aflat la Craiova, a declarat ca s-a întâlnit cu reprezentanții constructorului auto, pentru a discuta despre soluții pentru depășirea crizei.

„Da, din cauza disfunctionalităților pe lanțul de aprovizionare. Asta este o problema generală, acum câteva zile am coborât din avion și am venit direct la Craiova și am avut discuții cu diverși reprezentanți ai companiilor din automotive, din Germania. Au aceeași problemă”, a spus ministrul economiei.

În data de 14 martie, compania Ford a anunţat că joint-venture-ul Ford Otosan va prelua uzina Ford din Craiova, începând cu al treilea trimestru din 2022, în urma unui transfer de proprietate, menționează Agerpres.

Joint-venture-ul Ford Otosan este unul dintre cele mai de succes parteneriate din industria auto la nivel global, fiind totodată cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa.

Ţinând cont de faptul că Ford este reprezentat în Consiliul de Administraţie al Ford Otosan prin intermediul unor lideri de nivel senior şi că Ford participă la supervizarea activităţii acestui joint venture, compania va continua să participe la supervizarea activităţii de la Craiova.

Ford a declarat că a investit aproximativ 2 miliarde euro la Craiova şi a produs un milion de vehicule şi peste 1,5 milioane de motoare de la preluarea acesteia în 2008.

În prezent, fabrica Ford din Craiova produce în paralel modelul Puma, care e cel mai bine vândut SUV de clasa mică la nivel european, modelul EcoSport, dar şi motorul de 1.0 l EcoBoost. Ford a anunţat în martie că producţia SUV-ului de clasă mică Ford EcoSport se va încheia până la finalul acestui an, deoarece fabrica de la Craiova se va concentra tot mai mult pe un viitor construit pe producţia de vehicule comerciale şi electrice.

Faptul ca Ford Otosan va fi noul proprietar al fabricii din Craiova va ajuta transferul de know-how, prin integrarea pe verticală a tehnologiilor electrice şi va avea un efect extins şi eficient din punct de vedere al costurilor la nivelul reţelei de furnizori, se menţionează în comunicat.

Editor : Luana Pavaluca