Ziua în care îți iei casă pe credit. Unde ai de mers și ce trebuie să faci

Ziua în care semnăm contractul de credit pe 20-30 de ani este complicată. Presupunem că totul a mers bine până la pasul final: am ales creditul potrivit nevoilor noastre, am trecut cu bine de analiza financiară și cea juridică, evaluarea a confirmat valoarea casei, am primit și acceptul final de la bancă, totul a mers bine până aici. Pregătirea pentru ziua semnării contractelor este, însă, foarte importantă.

Avocatul și notarul verifică încă o dată toate documentele vânzătorului și ale proprietății. La nevoie, solicită informații și documente clarificatoare până când situația juridică a casei este clară și definitivă. Apoi se trece la negocierea contractelor de vânzare-cumpărare și ipoteca transmise de bancă, discuțiile putând dura 3-4 sau chiar 10-12 zile.

Între timp, cerem oferte de asigurare de la mai multe companii pentru a vedea care este opțiunea cea mai bună și a pregăti din timp birocrațiile necesare pentru încheierea asigurărilor obligatorie și facultativă. Acestea trebuie emise în aceeași zi în care se va semna contractul de vânzare-cumpărare pentru că banca dorește să aibă garanția asigurată din primul moment. Polițele nu pot fi emise înainte de semnarea contractelor pentru că încă nu suntem proprietarii de drept ai casei.

Drumuri de făcut

În ziua semnării documentelor avem mai multe drumuri de făcut. Mergem la bancă prima oară pentru a semna contractul de credit, de cont curent și internet banking, pentru a semna contractul de ipotecă mobiliară și pentru achitarea taxei de înregistrare a ipotecii la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Apoi mergem la notar cu vânzătorul și reprezentanții băncii pentru parafarea documentelor. Vânzătorul va avea toate documentele în original, inclusiv certificatul fiscal al proprietății. Părțile vor verifica încă o dată contractele finale, le vor semna și fiecare va primi câte un duplicat. Dacă tranzacția depășește 450.000 de lei, atunci vânzătorul va achita la notar impozitul pe tranzacție.

Cumpărătorul va plăti onorariul notarului plus TVA pentru autentificarea celor două contracte și taxele pentru pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a ipotecii. Notarul va înscrie datele tranzacției în evidențele autorităților și va obține în câteva zile documentele care dovedesc noul statut al proprietății. Ultimul detaliu este ca banca să comunice ziua în care va face viramentul banilor în contul vânzătorului.

