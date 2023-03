Sorin Grindeanu cere anchetă după accidentul feroviar din Gara Galați

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a cerut verificări și măsuri urgente din partea CFR Călători, în urma accidentului feroviar produs sâmbătă în Gara Galați.

„Am cerut celor de la CFR Călători să acorde sprijin echipajelor ISU care intervin și acordă celor răniți. În plus, am solicitat companiei să comunice rapid informațiile relevante opiniei publice. Urmează o anchetă privind acest accident feroviar. I-am cerut directorului general al CFR Călători să prezinte urgent explicații și să vină cu soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete”, a precizat Grindeanu.

Totodată, ministrul Transporturilor solicită CFR Călători să facă „urgent o verificare tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz”. „În urma incidentului din această seară din Gara Galați, până la clarificarea cauzelor producerii acestuia și, având în vedere că este al doilea accident feroviar produs într-un timp foarte scurt, am decis următoarele: - să solicit CFR Călători să demareze urgent o verificare tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz. - de altfel, în urma incidentului de la Teleorman, am dispus reexaminarea tuturor mecanicilor de locomotivă începând cu luna aprilie. În calitate de ministru al Transporturilor al Infrastructurii consider că prioritatea CFR Călători este, în primul rând, siguranța călătorilor”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

„La data de 25 martie 2023, în jurul orei 19:19, la Gara CFR Galați a avut loc un accident feroviar, după ce la o locomotivă s-ar fi defectat sistemul de frânare și a lovit un vagon de călători, la trenul care se forma cu destinația Galați – Buzău. Sunt 4 persoane rănite, dintre acestea doi călători, o femeie care a intrat în stop cardio respirator și un bărbat care a rămas încarcerat, precum și șeful de tren și mecanicul locomotivei. Intervin cei de la ISU Galați și polițiștii din cadrul Secţiei Regionale de Poliție Transporturi Galați”, transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi. Zona unde s-a produs accidentul este izolată. Atât locomotiva, dar mai ales vagonul lovit sunt puternic avariate.

Editor : C.L.B.