Tatăl lui Sebastian, băiatul omorât în accidentul din 2 Mai, a făcut luni declarații cutremurătoare. El a spus că a fost anunțat de un angajat de la morgă că fiul lui e mort, iar el a crezut inițial că e o glumă. "Suntem devastați. Fericirea noastră nu mai există", a declarat bărbatul.

"Nu doresc nimănui să treacă prin ce trecem noi, părinții. Suntem devastați. Mai avem o fată, cred că o să îi oferim consiliere psihologică. Doarme cu poza fratelui ei în brațe.

Ieri am fost să îl ridic de la morgă, ce am văzut acolo nu există cuvinte, am rămas marcat pe viață.

Suntem devastați. Acum două luni am fost în concediu, am fost atât de fericiți. Acum s-a încheiat totul, fericirea noastră nu mai există.

Nimeni nu a luat legătura cu mine. Pe mine, sâmbătă, la 10 juma s-au sunat cei de la morgă, mi-au spus: băiatul dvs e mort. Am crezut că e o glumă. Am închis, l-am sunat pe fiul meu, telefonul îi sună. Am sunat din nou pe acea doamnă, mi-a spus: Domnul Olariu, sincere regrete, băiatul dvs nu mai există.

Era pasionat de film, voia să fie regizor. Nu a reușit la facultatea de Artă, a intrat la Geografie. Voia să plece în străinătate la cursuri, să devină regizor. Visurile lui le-a luat un drogat care acum trăiește și băiatul meu este mort", a declarat tatăl lui Sebastian Andrei Olariu.

Roberta Marina Dragomir și Sebastian Andrei Olariu au murit, sâmbătă dimineață, în localitatea 2 Mai din Constanța, după ce un șofer de 19 ani, drogat, i-a lovit din plin și a plecat, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Alți 3 tineri au ajuns la spital cu răni grave în urma impactului.

Şoferul în vârstă de 19 ani a fost omorât doi tineri în accidentul de la 2 Mai a fost arestat preventiv pentru 30 de zile duminică, de Judecătoria Mangalia. Decizia nu este definitivă. Tânărul şofer este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Imediat după accident, şoferul a fugit, fiind găsit în Vama Veche. Testele rapide făcute pentru detectarea substanţelor stupefiante au arătat că el consumase cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Editor : G.M.