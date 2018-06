VIDEO. Momentul în care jurnalistul german este săltat de forțele speciale ale Jandarmeriei

Modificarea codului de procedură penală i-a scos pe români în stradă. Zeci de mii oameni au demonstrat, miercuri, în toată ţara, faţă de ceea ce ei spun că ar fi o încercare a majorităţii politice de a-i proteja pe infractori. Opt persoane, printre care și Paul Arne Wagner, un jurnalist german stabilit de doi ani în România, au fost ridicate de jandarmi şi duse la Poliţie, pe motiv că au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor.

Momentul când jurnalistul german Paul Arne Wagner este ridicat de forțele speciale ale Jandarmeriei a fost surprins de ceilalți oameni care protestau.

În imagini se observă cum peste zece jandarmi de la forțele speciale se îndreaptă către o parte a carosabilului, unde se afla și Paul Arne Wagner, care era acolo pentru a documenta protestul. După câteva momente, el este ridicat și târât la dubă.

Protestatarii i-au huiduit pe jandarmi.

„Eu fiind neamţ şi nu am fost niciodată în situaţia asta, nu am fost la nicio Secţie de Poliţie din România niciodată. Nu am înţeles. Chiar nu pot să zic ce scria în procesul verbal şi după a făcut alt proces verbal cu avertismentul, după mi-a făcut un proces cu amenda. 500 de lei au zis, dar ştiu eu, doar ce a zis agentul constatatar. Mai mult nu ştiu”, a spus Paul Arne Wagner, jurnalist Passport Productions, pentru Digi24.

În timpul protestelor de miercuri seară din Piaţa Victoriei au existat mai multe incidente între manifestanţi şi jandarmi. În total, opt persoane au fost ridicate și duse la poliție.

Paul Arne Wagner a realizat un documentar despre Liviu Dragnea, în județul Teleorman, intitulat „Aici nu-l avem decât pe Dragnea”.

