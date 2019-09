Viorica Dăncilă, o nouă gafă, vorbind despre Kovesi: Există prezumția de vinovăție

Viorica Dăncilă a făcut vineri la Reșița noi gafe. Referindu-se la Codruța Kovesi, ea a spus că „există prezumția de vinovăție” și că aceasta trebuia să își lămurească situația înainte să „acceseze” funcția. Apoi, premierul a corectat „să acceseze” cu „să acceadă”.

Răspunzând la o întrebare despre Laura Codruța Kovesi, Dăncilă a spus că nu a susținut-o pentru că este de părere că în fața legii toți trebuie să fie egali.

„Nu o cunosc, o respect dar nu o cunosc, nu am nicio problemă personală, este un principiu pe care îl cerem și trebuie să îl cerem tuturor. Atâta timp cât are atâtea acuzații pe care trebuie să le explice, am considerat că este bine întâi să își clarifice situația în România și pe urmă să acceseze ... să acceadă la această funcție. Îmi mențin punctul de vedere. Nu știu ce va face doamna Laura Codruța Kovesi în viitor, dar eu cred că atunci când cerem unui cetățean să aducă lămuriri în legătură cu anumite acuzații, acest principiu trebuie să se aplice tuturor. (...) Am vorbit despre un prejudiciu de imagine.

Există prezumția de vinovăție, nu vreau să înțeleagă că o acuz de ceva pe doamna Kovesi, că vreau să mă implic în justiție. Cred că justiția trebuie să fie independentă, dar dacă se adeverește una din acuzații, atunci imaginea României va avea de suferit”, a spus, la Reșița, Viorica Dăncilă.

Joi, Laura Codruța Kovesi a afirmat că nu comentează afirmațiile premierului Viorica Dăncilă potrivit cărora Guvernul român nu o susține din cauza problemelor din justiție, precizând însă că acuzațiile care au fost aduse asupra ei sunt lămurite, existând decizii definitive ale ÎCCJ în acest sens.

Sursa: Mediafax

Redactare G. Marina