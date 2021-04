Vlad Voiculescu, după tragedia de la unitatea mobilă ATI de la Victor Babeș: „Voi solicita un control asupra problemelor tehnice”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spune că a aflat încă de la ora 18.30 despre incidentul grav petrecut în această seară la unitatea mobilă de terapie intensivă de la spitalul Victor Babeș din București, soldat cu moartea a 3 pacienți. Ministrul spune că va cere un control privind problemele tehnice care au dus la această tragedie.

„Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost trasferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați”, a scris ministrul pe Facebook.

„O anchetă penală este în desfășurare iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici. Condoleanțe pentru familiile îndurerate!”, a mai scris Voiculescu.

Un incident grav a avut loc în această seară la unitatea mobilă ATI de la Spitalul Victor Babeș din București. Instalația de oxigen s-a defectat, iar din această cauză trei pacienți au decedat, fiind salvați alți cinci, care au fost transferați la alte spitale.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, personalul medical a semnalat intrarea în avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regăsite în container și a comunicat echipei tehnice a spitalului că acestea prezintă o alarmă de suprapresiune respectiv, presiune crescută de peste 6 Bari, limita maximă admisă pentru funcționarea corectă și în siguranță a acestor tipuri de echipamente medicale.

Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fața locului a refuzat intrarea în unitate, deși i-a fost oferit de către personalul medical, echipament complet de protecție împotriva COVID-19. Acesta, în final a părăsit incinta spitalului, refuzând să intre în TIR, se arată într-un comunicat de presă.

