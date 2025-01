Vladimir Ciorbă confirmă că l-a denunţat pe primarul din Sinaia: „Din cauza lipsei autorizaţiilor, Nordis Sinaia a suferit întârzieri”

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă confirmă, într-un mesaj postat pe Facebook, că el este cel care l-a denunţat pe primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea. El spune că încă, de la început, compania Nordis, care voia să ridice un complex hotelier în staţiunea de pe Valea Prahovei s-a confruntat cu ”numeroase obstacole”, documentele necesare fiind blocate ”în special de către primarul Vlad Oprea”. El susţine că, din cauza lipsei autorizaţiilor, proiectul Nordis Sinaia, în care ar fi urmat să se investească 20 de milioane de euro, a suferit întârzieri nejustificate de peste 3 ani şi 7 luni.



”Încă din vara anului trecut am depus numeroase sesizări către DNA şi alte organe competente, ultima plângere fiind un denunţ împotriva primarului din Sinaia, Vlad Oprea. (...) Urmǎrirea penală este, conform legii, nepublică, de aceea nu pot da alte informaţii cu privire la conţinutul denunţului formulat, însǎ aspectele pe care le formulez în continuare sunt publice. În anul 2018 am achiziţionat terenul din Sinaia cu intenţia de a dezvolta unul dintre cele mai reprezentative proiecte hoteliere şi rezidenţiale din zona montană a României, un proiect ce ar fi inclus peste 180 de camere şi apartamente, cu o valoare de investiţie de 20 de milioane de euro şi care ar fi creat aproximativ 70 de locuri de muncă. Încă de la început, ne-am confruntat cu numeroase obstacole în obţinerea documentelor necesare (certificat de urbanism, aviz de oportunitate şi aviz pentru PUZ), toate fiind întârziate sau blocate de autoritatea locală, în special de către primarul Vlad Oprea. Din cauza lipsei autorizaţiilor de construcţie şi a altor documente necesare, proiectul Nordis Sinaia a suferit întârzieri nejustificate de peste 3 ani şi 7 luni. Ne-am fi dorit, la fel ca şi promitenţii cumpărători, să începem proiectul imediat, însă interesele personale ale primarului şi ale susţinătorilor săi politici au prevalat”, scrie Vladimir Ciorbă, joi seară, pe Facebook.

Omul de afaceri subliniază că informaţia conform căreia denunţul depus la DNA împotriva edilului din Sinaia ar fi fost făcut în urma investigaţiei Recorder ”este complet falsă şi tendenţioasă”, scrie News.ro.

Vladimir Ciorbă precizează că întârzierile de peste 2 ani şi jumătate în obţinerea de către Nordis a avizelor şi certificatelor de urbanism, pe care Primăria Sinaia trebuia să le elibereze, au generat ”un val de rezilieri ale promisiunilor de vânzare, penalităţi semnificative şi decredibilizarea companiei Nordis”.

”Pentru cei care ne-au acuzat pe mine şi pe asociaţii mei că am «furat banii» sau că am dat «ţeapă», aceasta este cauza principală a întârzierii demarării proiectului Nordis Sinaia.

În rezumat, am solicitat autorizaţiile necesare în perioada 2021-2025, încă nu le-am primit.

Abuzurile împotriva Nordis au continuat, iar în toamna anului 2023 compania a fost ţinta unor atacuri repetate din partea altor instituţii controlate de o grupare politică asociată fostei conduceri PNL. Aceste abuzuri continuă şi în prezent, chiar dacă societatea este în insolvenţă din octombrie 2024”, mai scrie afaceristul.

El reclamă că reputaţia sa, a asociaţilor săi şi a grupului Nordis ”a fost grav afectată de atacurile de presă repetate”.

”Sunt complet deschis să ofer explicaţii în faţa oricăror organe de anchetă sau instituţii de presă, aşa cum am făcut-o în ultimii doi ani. În încheiere, vreau să subliniez că este complet falsă şi calomnioasă afirmaţia conform căreia Nordis ar fi vândut de două ori acelaşi apartament. Niciun notar din aceasta ţară nu ar face aşa ceva fără să fie arestat în secunda doi. În ciuda eforturilor masive, atât financiare cât şi politice, de a distruge acest grup de firme româneşti, eu şi asociaţii mei vom continua să luptǎm pentru a ne apăra reputaţia şi pentru a duce la bun sfârşit toate proiectele în dezvoltare. Nu teama de un eventual dosar stǎ la baza celor ce am scris acum. Sunt pregǎtit sǎ lupt pentru cǎ adevărul este de partea mea, indiferent cât va dura aflarea lui. Nu am avut şi nu am nicio altǎ susţinere din partea nimǎnui. Însă nivelul abuzurilor si al calomniilor trebuie făcut public. Cu siguranţǎ acţiunile mele de devoalare vor avea repercusiuni negative, însă am încredere cǎ, la final, totul va fi desluşit”, mai scrie Ciorbă.

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a fost reţinut, joi, de procurorii DNA, în urma audierilor desfăşurate la sediul central al instituţiei. Ulterior a fost plasat sub control judiciar.

DNA a precizat că printre infracţiuni se numără luarea de mită în formă continuată, fals în declaraţiile de avere, abuz în serviciu, precum şi desfăşurarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia.

Oprea ar fi primit 238.000 de euro pentru a facilita aprobarea unui PUZ pentru construirea unui hotel în Sinaia, iar cu o parte din bani ar fi cumpărat o staţie de betoane, folosind apoi veniturile obţinute pentru a-şi amenaja o vilă.

Totodată, el ar fi permis ca un restaurant să funcţioneze fără autorizaţie într-un spaţiu închiriat de la firma mamei sale şi ar fi atestat în declaraţiile de avere aspecte necorespunzătoare adevărului.

