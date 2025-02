Ciolacu, despre dosarul Nordis: Am plătit costul politic, e suficient. Îmi ceri demisia că am zburat cu un avion, unde am plătit bilet

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, într-un podcast difuzat joi seară, că nu este de acord cu ce s-a întâmplat în scandalul Nordis, dar nu este treaba lui să decidă ce a fost şi ce nu ilegal. „Am plătit costul politic, personal, a afectat şi partidul, dar cred că este suficient...”, a mai afirmat Ciolacu.

„Nu-s de acord cu ce s-a întâmplat acolo. Cât e de legal, de ilegal, nu e treaba mea. E treaba magistratului, a procurorului, a judecătorului, e un dosar penal pornit. De ce mă judeci pe mine?! Mi-am plătit zborurile, am arătat facturile. Când am arătat facturile, că sunt false. Au verificat, nu sunt false. Că nu-s chitanţe, că-i prea ieftin! Despre ce vorbim?!”, a declarat Ciolacu, citat de News.ro.

El crede că toată discuţia este politică, având în vedere candidatura sa în alegerile prezidenţiale.

„Nu sunt fapte penale, am plătit costul politic, personal, a afectat şi partidul, dar cred că este suficient. Are cineva ceva să-mi reproşeze, să-mi reproşeze pentru activitatea guvernamentală, ca să-mi ceri demisia. Îmi ceri demisia că am zburat cu un avion, unde am plătit bilet... Aici putem interpreta orice”, a precizat Ciolacu.

