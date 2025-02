Premierul Marcel Ciolacu a mai avut două zboruri cu Nordis, diferite de cele dezvăluite deja de G4Media, în toamna anului trecut, arată o intestigație Recorder. Cele două zboruri au fost avut loc tot în 2022, iar la bord s-au aflat, apropiați ai lui Ciolacu, precum nepotul său, Sorina Docuz, Alfred Simonis și Sorin Grindeanu.

Anterior, G4Media a dezvăluit două alte călătorii private, una la Madrid și alta la Nisa, unde Ciolacu a fost prezent la Marele Premiu de Formula 1, împreună cu fiul său și alți lideri PSD.

După mai multe reacții contradictorii, în februarie 2024, premierul a prezentat două facturi despre care el spune că arată că și-a plătit biletele pentru zborurile efectuate.

Primul zbor dezvăluit de Recorder a avut loc pe 9 martie 2022, cu un avion privat închiriat tot de firma Nordis Travel. Când a plecat din București, la bordul avionului se aflau Vladimir Ciorbă, George Ivan (apropiat al lui Ciorbă), Marcel Ciolacu și nepotul său, Mihai Ciolacu, potrivit documentelor publicate de jurnaliști.

Aeronava a făcut o escală la Timișoara, unde s-au urcat Sorin Grindeanu și fiul său, alături de Alfred Simonis. Destinația finală a fost Madrid. Motivul călătoriei nu este cunoscut, însă publicația menționează că în 9 martie a avut loc partida dintre Real Madrid și Paris Saint-Germain.

Un alt zbor privat care a ieșit acum la iveală a avut loc în perioada 18-21 august 2022, când acesta a mers la Nisa, alături de Vladimir Ciorbă, Monica Huyadi, Ion Bejeriță și Sorina Docuz, tot cu avion închiriat de Nordis. Documentele aflate în posesia Recorder arată că, la retur, avionul privat s-a întors la București cu mai mulți pasageri.

Contactat de Digi24 pentru a comenta noile informații, Marcel Ciolacu a refuzat să facă declarații. Totuși, anterior, el a spus pentru Recorder că subiectul zborurilor private cu Nordis este „un capitol închis” în viața sa.

„Am explicat public și am dovedit că nu am beneficiat de niciun serviciu fără să plătesc. Chiar dacă este un aspect care privește viața mea privată, am considerat necesar să explic fiind candidat pentru funcția de președinte. Am plătit politic pentru acest lucru. Nu există fapte penale. După cum bine cunoașteți, din bani publici am zburat doar la economic”.

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat la începutul lunii februarie mai multe documente, despre care a spus că sunt facturile originale ale zborurilor private închiriate de compania Nordis și chitanțele care demonstrează că și-a plătit singur contravaloarea biletelor de avion.

