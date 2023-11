Băieți de 13 și 14 ani arestați după ce au abuzat sexual un copil, în Crevedia. Momentul a fost filmat și a apărut pe internet

Un băiat în vârstă de 14 ani a fost arestat de polițiști, iar un altul de 13 ani a primit măsura arestului la domiciliu după ce au apărut imagini de-a dreptul șocante pe internet. În videoclip se vede cum un copil este abuzat sexual de ceilalți minori. Totul s-a întâmplat în comuna Crevedia în casa unuia dintre băieții surprinși în videoclip.

Videoclipul în care un copil pare că este agresat sexual de alți trei minori i-a revoltat pe oamenii care l-au văzut. Unii dintre ei au sunat la 112 ca să raporteze cazul. Unchiul unuia dintre copiii din filmare spune că a fost doar o joacă nevinovată.

-Băiatul câți ani are? El ar fi fost acolo în cameră?

Unchiul unuia dintre copii: Ar fi fost, dar nu ar fi fost persoana în cauză. Mă rog, a fost în cameră.

-El a filmat?

-Nu el, altă persoană.

Cei care au văzut videoclipul au cerut imediat ștergerea lui de pe rețelele de socializare. După câteva ore, platforma l-a dat jos, iar celui care a postat imaginile i-a fost blocat contul.

-Aseară a circulat un filmuleț pe Facebook, după care fost șters cam în 2 ore așa, o oră și ceva a fost șters de Facebook. Am văzut filmulețul, am luat legătura cu un consilier local, el mi-a spus că anunță poliția. Am sunat azi la poliție, mi-a spus despre caz că știu despre el, dar nu pot să-mi dea mai multe detalii și acum așteptăm să facă dreptate.

Psihologii susțin că astfel de situații îl pot marca penmtru totdeauna pe copilul abuzat.

Mihaela Dinu - psiholog: Având în vedere că cei care au abuzat sunt din cercul apropiat de prieteni, cunoscuți, colegi, îi poate afecta partea de încredere în relații, teama de a avea încredere, de a mai vorbi cu cineva, de a mai relaționa, ar putea exista. Extrema de care aminteam la efectele pe termen lung ar fi acesta, gânduri de sinucidere, nu sunt bun de nimic, ceilalți îmi vor pune eticheta toată viața, nu o scap de această traumă, e prea greu pentru mine, deci gândurile copilului pot merge și în direcția aceasta, accentuez, dacă nu se intervine din punct de ved psihologic.

După apariția videoclipului pe rețelele de socializare poliția a deschis o anchetă. Având în vedere că este vorba despre un caz de pornografie infantilă dosarul a ajuns pe biroul procurorilor DIICOT.

