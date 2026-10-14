Ciprian Ciucu dă vina pe oameni pentru invazia de șobolani din centrul Capitalei: „Efectul mizeriei pe care nu Primăria o face”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a venit cu explicații suplimentare după un număr impresionant de șobolani a fost surprins în centrul Capitalei, de către mai mulți trecători. Edilul susține că rozătoarele au ieșit la suprafață: „Ca urmare a actiunilor de igenizare a zonei împuțite”.

Ciucu a scris pe Facebook, distribuind o postare făcută pe pagina Primăriei Capitalei: „Cealaltă parte a adevărului. Nu la fel de spectaculosă, dar adevarul este că șobolanii au ieșit la suprafața ca urmare a actiunilor de igenizare a zonei împuțite, pe care unii aruncă mizerie și mâncare. Am dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Șobolanii sunt efectul mizeriei pe care nu Primaria o face”.

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Pe pagina de Facebook a Primăriei sunt oferite mai multe detalii despre acțiunile întreprinse:

„Motivele pentru care sunt rozătoare în zona Piața Sf. Vineri, pe terenul administrat de Primăria Sectorului 3.

Încă din luna mai, cei de la Compania Municipală Eco Igienizare (CMEIB), alături ADP Sector 3, au intervenit în zonă.

Au găsit numeroase galerii săpate în spațiul verde, deșeuri abandonate, resturi alimentare pe trotuar, provenite de la cetățeni care hrănesc porumbeii.

Acestea favorizează apariția rozătoarelor.

Astfel:

✔️Pe 29 mai, Compania a aplicat raticide și tratamente chimice direct în galerii;

✔️ADP Sector 3 a astupat și tasat galeriile. În acest fel, a blocat ieșirea rozătoarelor și a prevenit contactul oamenilor sau animalelor de companie cu substanțele toxice;

✔️Pe 3 iunie, CMEIB a revenit și a verificat zona. Terenul PS3 era în continuare insalubru, iar stațiile de intoxicare fuseseră vandalizate sau furate.

Din 21 rămăseră doar 7. Cei care hrănesc porumbeii le-au luat;

✔️Compania a cerut ca Poliția Locală Sector 3 să intervină și să-i sancționeze pe cei care depozitează deșeurile pe terenul PS3, aruncă resturi pentru păsări și animale și distrug în mod repetat stațiile cu tratament.

Locala ar fi trebuit să monitorizeze perimetrul;

✔️Ulterior, Compania Eco Igienizare a aplicat acolo încă două tratamente raticide. Și acestea au fost furate;

✔️În continuare, pe acel teren sunt aruncate resturi alimentare, deșeuri menajere necolectate și hrană pentru păsări/animale pe zona betonată și pe spațiul verde;

✔️Iar terenul este acoperit cu vegetație care favorizează cuibărirea: plantele ornamentale de tip tuia și ienupăr oferă adăpost optim și favorizează crearea galeriilor;

✔️În acest moment, în zonă sunt amplasate 29 de stații de intoxicare, iar celor de la ADP S3 le-am solicitat să toaleteze/defrișeze plantele ornamentale care favorizează adăpostirea rozătoarelor și să reamenajeze peisagistic perimetrul.

Este necesar să înlocuiască stratul de pământ existent cu unul grosier de nisip și surplus de pietriș, corelat cu amplasarea de plante specifice solului nisipos, pentru a împiedica fizic săparea galeriilor;

✔️Celor de la Poliția Locală Sector 3 și Salubritate Sector 3 le-am pus în vedere să monitorizeze zona și să o mențină curată.

Revenim”, se arată în postarea de pe rețelele sociale.

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Editor : A.R.