Copiii din localitățile afectate de inundații vor învăța în școli improvizate. Patru clădiri modulare, scoase de la Rezervele de Stat

Premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat duminică noi măsuri pentru oamenii din Galați care au fost afectați de inundațiile catastrofale. Una dintre cele mai mari probleme este dată de faptul că elevii nu au unde să învețe, toate clădirile fiind distruse. Astfel, 4 clădiri vor fi scoase de la Rezervele Naționale de Stat și vor fi transformate în școli, informează News.ro.

Marcel Ciolacu a mai spus că fiecare clădire are o capacitate de până la 100 de persoane. De asemenea, clădirile sunt dotate cu grup sanitar.

„Astăzi, oamenii cu care am vorbit în localităţile din Galaţi afectate de inundaţii mi-au spus că o mare problemă este şi cu copiii care nu mai au unde merge la şcoală. De aceea, am dispus eliberarea urgentă de la Rezervele Naţionale ale Statului a patru clădiri modulare în care copiii pot învăţa temporar până când situaţia revine la normal. Fiecare clădire are o capacitate de 80-100 de persoane şi este dotată cu grupuri sanitare”, a anunțat premierul într-o postare pe pagina sa persoanlă de Facebook.

Cinci persoane au murit în inundațiile catastrofale din Galați

La mai bine de 24 de ore de la inundațiila catastrofale, avem un bilanț tragic. Peste 20.000 de locuitori din 24 de comune din județul Galați au fost afectați de viitură. Peste 250 de oameni au fost salvaţi de pompieri din casele inundate.

Numărul celor decedați a ajuns la cinci persoane după ce duminică a mai fost găsită o persoană moartă în Slobozia Conachi.

Cursurile au fost suspendate în în 25 de școli, grădinițe și licee din județul Galați luni și marți.