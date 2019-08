Bogdan Mirică (La Volan): „Sunt foarte atent la detalii și foarte critic. Nu cred că s-a inventat încă mașina perfectă”

Bogdan Mirică și-a dorit încă de mic să fie jurnalist, doar că atunci nu știa că pasiunea sa poartă acest nume. Când era în școala generală, s-a înscris la Clubul Copiilor, la cursurile unui Fotocineclub, și a început să descopere imaginea. „Momentul pe care mi-l amintesc și acum este acela în care am pus prima poză în revelator și, în timp ce o agitam, începea să se vadă imaginea”, își amintește colegul nostru.

La Fotocineclub a învățat foarte multe despre planurile cinematografice. Fotografiile sale și ale colegilor au fost trimise de către profesoara de la club la diverse concursuri de profil. „La un moment dat mai primeam câte o diplomă de la concursuri, dar noi nu știam de ce. Apoi aflam că fotografiile noastre fuseseră trimise acolo și eram premiați. Unele fotografii au ajuns și la Budapesta, la un concurs internațional”, spune Bogdan.

Pentru că i-a plăcut atât de mult acest domeniu, Bogdan a făcut și pasul următor. A învățat să filmeze, apoi a ajuns să facă scurtmetraje cu care lua parte la festivaluri de film. Au urmat, firesc, niște cursuri de jurnalism în orașul natal, Buzău. Aici a învățat ce trebuie să aibă întotdeauna în buzunar: un pix, o agendă si chiar un aparat de ras. Un reporter știe când pleacă la un subiect, dar nu știe niciodată când se întoarce acasă.

„Visul mamei a fost să mă vadă la televizor”

A dat admiterea la mai multe facultăți. A intrat la buget la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. „În facultate mi-am reîmprospătat memoria cu regulile de filmare. Acolo am învățat cum se scrie o știre. Așa am reușit la primul meu job. La angajare am primit un test simplu: scrie două știri. Și am fost admis!”, spune Bogdan Mirică.

În anul al treilea de facultate, colegul nostru s-a alăturat unei echipe de oameni tineri și frumoși, care lucrau la un site auto românesc. Odată cu evoluția jurnalismului online, și activitatea sa a crescut și a început să călătorească mai mult. Bogdan își amintește și acum primul test internațional la care a luat parte. Se desfășura în Croația, iar avionul a trecut printr-o furtună serioasă. Fiind pentru prima dată într-un avion, Bogdan a crezut că așa trebuie să fie un zbor.

„Visul mamei a fost să mă vadă la televizor, dar nu îmi doream asta foarte tare”, spune Bogdan. În timpul deplasărilor l-a cunoscut pe producătorul emisiunii „La Volan”, care i-a apreciat calitățile jurnalistice. A fost invitat de mai multe ori la matinalul Digi24 să povestească despre noile trenduri din industria auto și despre noi mașini lansate. La scurt timp a primit propunerea de a prezenta știrile în emisiunea „La Volan”, alături de Ana Cristina Călin. Treptat, a început să testeze mașini și în fața camerei, împreună cu pilotul Vali Porcișteanu. Din 2016 a rămas să facă echipă cu Tiberiu Troia, iar de curând li s-a alăturat Simona Țăranu, care prezintă știrile din lumea auto.

„Nu cred că s-a inventat încă mașina perfectă”

Bogdan Mirică spune că îi place să călătorească și că îi plac mașinile. Atunci când vine vorba de pasiuni, nu se hotărăște care dintre acestea două se află pe primul loc. „În lunile mai-iunie și octombrie-noiembrie stau foarte puțin acasă, 4-5 zile pe lună, cred. Dar am învățat multe cu ajutorul jobului”. Și a devenit și foarte critic: „Sunt foarte atent la detalii și foarte critic când vine vorba de mașini. Nu cred că s-a inventat încă mașina perfectă și tind să fiu la fel și cu avioanele. Observ foarte repede cum sunt folosite toate spațiile și cât de eficient, pentru că acolo orice loc este important și trebuie să aibă o utilitate cât mai clară. La fel sunt și cu hotelurile sau serviciile de transport. E un defect profesional”, spune Bogdan.

Bogdan Mirică pare că are jobul ideal pentru orice iubitor de mașini. Pe lângă șansa de a vedea în premieră noile apariții pe piața auto, el a avut oportunitatea de a cunoaște oameni importanți din industrie: de la piloți celebri de Formula 1 (Niki Lauda, Sir Stirling Moss, Nelson Piquet și Mika Hakkinen), omul care a fondat divizia BMW M, prima femeie care a desenat un BMW Art Car, designerii sau președinții marilor producători auto, până la compozitorul Hans Zimmer care a compus muzică pentru filme celebre precum „Interstellar”, „Inception” sau „The Lion King”.

De asemenea, printre momentele pe care și le amintește cu drag se numără „Cursa de 24 de ore de la Daytona”, unde a fost fascinat de modul în care americanii trăiesc motorsportul.

Mi-ar plăcea să îmi iau permis de navigator”

Deși Bogdan vede toate noutățile, îl pasionează foarte mult mașinile care au o poveste. A fost pentru al cincilea an la rând la Concorso d'Eleganza Villa d'Este din Italia, unul dintre cele mai prestigioase din lume. Aici, Bogdan a văzut „50 de mașini alese foarte strict, fiecare cu o poveste fascinantă: mașini din 1930, concepte, mașini care au aparținut unor actori celebri sau prima mașină din lume care funcționa pe bază de giroscop”, povestește colegul nostru.

Planurile lui Bogdan sunt orientate spre creșterea și dezvoltarea activităților sale, dar cuprind și vise mărețe și, poate, neașteptate: „Vreau să mă dezvolt în social media și pe zona de evenimente. Îmi place să gândesc și să pun cap la cap evenimente, dar și să călătoresc. Mi-ar plăcea să îmi iau permis de navigator și peste 10-15 ani să vorbim și despre bărci, nu doar despre mașini. Dar de pe o plajă unde e cald tot timpul. Iar în garaj mi-aș dori să am un Ford Thunderbird din '67”.

Editare web: Luana Păvălucă