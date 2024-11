În noiembrie, Film Now îți dă întâlnire cu neprevăzutul în pelicule ieșite din tipare

În serile răcoroase de noiembrie, la Film Now, suspansul capătă noi dimensiuni într-o selecție de titluri ce explorează relația umanității cu necunoscutul. Aventuri plasate în timpuri ancestrale, unde instinctul primordial devine cheia supraviețuirii, povești despre căutări și regăsiri în mediul virtual sau filme SF ce imaginează lumi dominate de roboți, producțiile acestei luni ne provoacă să ne întrebăm cât din esența umană se pierde sau se estompează pe măsură ce tehnologia se insinuează tot mai adânc în viețile noastre.

Duminică, 10 noiembrie, nu rata filmul serii, RoboCop, remake-ul clasicului din 1987 și a patra parte a unei francize legendare! Joel Kinnaman îl întruchipează pe Alex Murphy, un detectiv devotat din Detroit care, după o confruntare dramatică, este transformat într-un polițist cyborg cu puteri supraomenești de către OmniCorp, un conglomerat internațional de tehnologie robotică. RoboCop își folosește abilitățile extraordinare pentru a combate criminalitatea dintr-un oraș cufundat în corupție, dar este măcinat de dileme atât în viața profesională, cât și personală. Sub armura metalică de neclintit, spiritul lui Murphy luptă pentru justiție și caută echilibrul între controlul corporativ și valorile umane fundamentale. Cu o distribuție impresionantă și scene de acțiune care îți taie respirația, pelicula promite momente palpitante, de la ora 20:00, pe Film Now.

Pregătește-te pentru o experiență intensă duminică, 17 noiembrie, de la ora 20:00, cu thriller-ul SF 65, regizat de Scott Beck și Bryan Woods. După un accident devastator, pilotul interstelar Mills (Adam Driver) se trezește pe o planetă necunoscută și ostilă și descoperă că a rămas blocat în timp, cu 65 de miloane de ani în urmă. Cu o singură șansă de salvare, astronautul Mills, alături de unicul supraviețuitor, tânăra Koa (Ariana Greenblatt), este nevoit să străbată un teritoriu cu numeroase primejdii și să înfrunte creaturi preistorice feroce care îi pândesc la fiecare pas. Intră într-un univers înfricoșător, unde orice mișcare greșită poate fi fatală și vizionează pelicula 65, doar pe Film Now!

Vineri, 29 noiembrie, de la 21:30, Film Now te invită să deslușești un nou mister din universul Searching: Dispariția /Missing (2023). Atunci când mama sa (Nia Long) este de negăsit în timpul unei vacanțe în Columbia, adolescenta June (Sorm Reid) începe o căutare disperată de la mii de kilometri distanță. Obstacolele birocrației internaționale și lipsa de informații îi complică investigația, dar June folosește ingenios toate resursele digitale pentru a încerca să-și localizeze mama. Cu fiecare indiciu primit, enigma se adâncește, iar secretele întunecate care ies la iveală vor pune la îndoială tot ceea ce crede June despre realitatea din jurul său. Un scenariu care te va face să te gândești cât de bine îi cunoști, cu adevărat, pe cei apropiați.

Pentru o seară relaxantă, Film Now aduce pe micile ecrane comedia romantică Din nou îndrăgostită / Love Again (2023), programată sâmbătă, 30 noiembrie, de la ora 20:00. Lungmetrajul urmărește destinul Mirei Ray (Priyanka Chopra Jonas) care, pentru a-și alina durerea pierderii logodnicului, continuă să trimită mesaje emoționante pe vechiul lui număr de telefon, acum alocat altcuiva. Fără să știe, corespondența ajunge la Rob (Sam Heughan), un jurnalist sceptic în privința iubirii, care se simte cucerit de profunzimea și sinceritatea textelor ei. Determinat să o cunoască pe cea care i-a atins sufletul, Rob apelează la ajutorul nimeni alteia decât celebrei artiste Celine Dion pentru a-l ghida în călătoria către Mira. O poveste despre puterea iubirii și șansa unui nou început, gata să aducă zâmbete și căldură în inimile tuturor!

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

RoboCop

ROBOCOP/ 2014

Duminică, 10 noiembrie, la 20:00

Regia: Jose Padilha

Cu: Joel Kinnaman, Abbie Cornish, Aimee Garcia, Jay Baruchel, Gary Oldman, Jennifer Ehle, Michael Keaton, Samuel L. Jackson

---

65

65/ 2023

Duminică, 17 noiembrie, la 20:00

Regia: Bryan Woods, Scott Beck

Cu: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman

---

Dispariția

MISSING/ 2023

Vineri, 29 noiembrie, la 21:30

Regia: Nicholas D. Johnson, Will Merrick

Cu: Storm Reid, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Daniel Henney, Nia Long, Thomas Barbusca, Ava Zaria Lee, Tim Griffin

---

Din nou îndrăgostită

LOVE AGAIN/ 2023

Sâmbătă, 30 noiembrie, la 20:00

Regia: Jim Strouse

Cu: Priyanka Chopra, Sam Heughan, Celine Dion