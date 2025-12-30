Live TV

Fermierii români care cultivă cartofi pot primi finanțare de până la 2 milioane de euro. Proiectele pot fi depuse din ianuarie 2026

Data publicării:
femeie tine in mana cartofi
Credit foto: Guliver/Getty Images
Din articol
Cum este împărțit bugetul de peste 151 de milioane de euro Ce tipuri de investiții sunt eligibile

Legumicultorii români și fermierii care cultivă cartofi vor putea accesa, începând cu data de 19 ianuarie 2026, fonduri europene în valoare totală de peste 151 de milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis marți, 30 decembrie, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Programul este destinat agricultorilor care vor să investească în modernizarea fermelor și să își crească producția de legume și cartofi cu ajutorul fondurilor europene.

Sprijinul este acordat prin intervenția DR-16 - Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, finanțată din Planul Strategic PAC 2023-2027, și are ca obiectiv modernizarea fermelor și creșterea competitivității producției agricole.

Potrivit comunicatului de presă, sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisă în perioada 19 ianuarie 2026, ora 9:00 - 20 martie 2026, ora 16:00.

Cum este împărțit bugetul de peste 151 de milioane de euro

Bugetul total alocat sesiunii se ridică la 151.383.529 de euro (151 de milioane de euro).

Din această sumă, peste 70 de milioane de euro sunt destinate fermelor individuale din sectorul legume, 51 de milioane de euro sunt alocate culturii cartofului, iar 30 de milioane de euro merg către formele asociative din sectorul legume.

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil poate ajunge la 2 milioane de euro pentru un proiect.

Pentru achiziția de utilaje agricole, plafoanele diferă în funcție de tipul culturii: până la 300.000 de euro pentru utilaje destinate altor culturi decât cartoful și până la 700.000 de euro pentru utilaje destinate exclusiv culturii cartofului.

În cazul formelor asociative, sprijinul pentru achiziția de utilaje agricole poate ajunge, de asemenea, la 700.000 de euro pe proiect.

Intensitatea finanțării nerambursabile este de până la 65% din valoarea eligibilă a proiectului, restul sumei urmând să fie asigurat de beneficiar.

Ce tipuri de investiții sunt eligibile

Prin intervenția DR-16 pot fi finanțate investiții pentru înființarea și dezvoltarea exploatațiilor de legume și cartofi, construcția și modernizarea spațiilor protejate, precum serele și solariile, precum și achiziția de utilaje și echipamente agricole moderne.

Sunt eligibile și investițiile în unități de condiționare și depozitare, sisteme de irigații la nivel de fermă și facilități de stocare a apei, ca elemente secundare ale proiectelor.

De asemenea, pot primi finanțare echipamentele pentru avertizarea și reducerea efectelor fenomenelor meteorologice extreme, precum și investițiile în procesarea produselor agricole la nivelul fermei, tot ca activități secundare.

MADR a stabilit și pragurile minime de calitate pentru selecția proiectelor.

În prima etapă a sesiunii, cuprinsă între 19 ianuarie și 18 februarie 2026, este necesar un punctaj de 68 de puncte pentru fermele individuale și formele asociative, respectiv 50 de puncte pentru componenta dedicată culturii cartofului.

În a doua etapă, între 19 februarie și 20 martie 2026, pragurile scad la 40 de puncte pentru fermele individuale și formele asociative și la 30 de puncte pentru componenta „cartof”.

Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv online, pe site-ul AFIR, unde fermierii pot consulta Ghidul solicitantului și toate anexele necesare pentru întocmirea dosarelor.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
4
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Digi Sport
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei în a doua jumătate a lui 2025
Thousands of farmers from over 40 European agricultural organisations, including Belgiums Boerenbond, march from Brusse
Fermierii și ecologiștii salută amânarea acordului UE - Mercosur. Ce urmează
Scene neobișnuite la Bruxelles. Foto Instagram
Câțiva locuitori din Bruxelles au venit să culeagă cartofii de pe marginea drumului, după ce protestatarii îi aruncaseră din tractoare
Alimente care au puține calorii. Foto Shutterstock
Eurostat: „Preţurile produselor agricole din UE au crescut cu 3% în 2025”. Creșteri mari sunt la bovine şi ouă 
4a09865b-5b2e-4d8e-b92a-3bc93bf4200e
Protest cu tractoare în fața Parlamentului European. Fermierii se împotrivesc acordului UE - Mercosur
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un...
oameni merg prin viscol
Noi avertizări de la meteorologi: Cod galben de vânt și ninsoare...
primarul mangaliei
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest încă 30 de zile...
tren eurostar
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația...
Ultimele știri
Evacuări de urgență în nordul Ucrainei: 14 localități afectate de bombardamente rusești
Coreea de Sud și Polonia au semnat un acord de 4 miliarde de dolari pentru producerea de rachete ghidate
Un nou palat de miliarde pentru „țar”. Putin și-a construit o reședință cu spital propriu și sală criogenică (investigație)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Fanatik.ro
Proiect exploziv în Parlament. Judecătorii, trași la răspundere pe banii lor: AUR vrea asigurare de malpraxis...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae...
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
Interdicţia primită de Mirabela Grădinaru la Palatul Cotroceni! A rămas fără cuvinte, nu se aştepta să nu...
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Pro FM
Anca Țurcașiu, detalii neștiute despre mama ei, care a murit de cancer: „A fost o femeie plinuță toată viața...
Film Now
Anthony Hopkins, mesaj emoționant în ziua în care a marcat 50 de ani de când nu a mai consumat alcool...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Imagini virale cu un urs koala în timp ce se plimba cu autobuzul. Șoferul l-a salvat de pe un drum aglomerat
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...