Fermierii vor putea achiziţiona motorină la preţ redus, fără accize şi TVA (proiect)

Fermierii vor putea achiziţiona motorină la preţ redus, fără accize şi TVA, pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă lansat vineri în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit documentului, care prevede instituirea unor măsuri temporare de sprijin pentru producătorii agricoli din sectorul vegetal, în contextul creşterii accelerate a preţului la motorină în anul 2026, sprijinul se acordă pe parcursul acestui an şi vizează un consum standard de 78 litri/ha. De asemenea, acesta se acordă pe baza adeverinţelor eliberate de APIA şi se adresează fermierilor care depun cereri de plată pe suprafaţă.

„Iniţiativa vine într-un moment critic pentru agricultura românească, marcat de volatilitatea pieţelor internaţionale şi de creşterea semnificativă a cotaţiilor la petrol şi produse petroliere, care au generat majorări ale preţului motorinei de până la 25-50% într-un interval scurt, cu impact direct asupra costurilor de producţie. Proiectul de act normativ propune o măsură concretă: fermierii vor putea achiziţiona motorină la preţ redus, fără accize şi TVA, utilizată pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal”, se arată într-un comunicat al MADR, remis Agerpres.

Potrivit sursei citate, măsura este esenţială în condiţiile în care motorina reprezintă între 19% şi 30% din costurile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge până la 40-59% din costurile unei culturi.

„În lipsa unei intervenţii rapide, sectorul agricol se poate confrunta cu: distorsionarea pieţelor agricole; creşterea vulnerabilităţii financiare a fermierilor; dificultăţi în achitarea obligaţiilor contractuale; risc de supraîndatorare şi încetare a activităţii; abandonul terenurilor agricole şi falimente în lanţ. În acelaşi timp, dependenţa României de importurile de ţiţei amplifică impactul creşterii cotaţiilor internaţionale asupra pieţei interne”, precizează reprezentanţii MADR.

Stabilitatea sectorului vegetal este esenţială pentru funcţionarea întregului lanţ agroalimentar, de la producţia primară până la procesare şi sectorul zootehnic.

„Aşa cum am anunţat, intervenim pentru a proteja fermierii şi pentru a menţine echilibrul producţiei agricole într-un context economic dificil. Creşterea preţului la motorină pune presiune directă pe costurile de producţie şi poate afecta securitatea alimentară a ţării. Venim cu un mecanism prin care fermierii să poată achiziţiona direct de la pompă motorină, fără accize şi fără TVA, astfel încât să îşi poată continua activitatea”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, citat în comunicat.

Proiectul de act normativ este supus consultării publice, în conformitate cu prevederile privind transparenţa decizională, urmând să fie analizat şi în cadrul structurilor de dialog social ale ministerului.

Documentul poate fi consultat aici.

