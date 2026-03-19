Video Risc de secetă în vestul și centrul țării. În Banat nu a mai plouat de două săptămâni: „S-ar putea să fie capacul pentru unii fermieri”

Cultura de grâu este cea mai afectată de lipsa precipitațiilor. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Risc de secetă în vestul și centrul țării. În unele zone din Banat, spre exemplu, nu a plouat de mai bine de două săptămâni. Fermierii spun că dacă nu vor cădea precipitații în saptămânile următoare, producția de grâu va scădea. În 2025, recolta de grâu din România a fost cea mai mare din ultimii ani, aproximativ 13 milioane de tone. 

„Rădăcinile sunt cu un strat de sol extrem, extrem de uscat. Vedem că este prăfos, practic, când acum trebuia să fie noroi”, explică Alexander Degianski, agriculor.

Cultura de grâu este cea mai afectată. Acest fermier din Timiș are plantat grâu de toamnă pe o suprafață de 2.000 de hectare, toată în pericol din cauza secetei.

„În zona de vest a României, deja se instalează o secetă pedologică moderată. Pentru a produce un kilogram de substanță activă, fiecare plantă are nevoie de o cantitate de apă. Neavând acea cantitate de apă, e clar că nu va mai produce la același randament”, mai spune Alexander Degianski.

„Radiografia prezentată de Administrația Națională de Meteorologie arată aprovizionarea cu apă în sol la culturile de grâu de toamnă. În mare parte din țară, rezerva de apă este optimă, însă, în vest, sunt deja câteva zone care se confruntă cu seceta pedologică moderată și altele care se află în risc de secetă, dacă nu va ploua în următoarele zile, spun agricultorii”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Agricultorii speră la precipitații în următoarele săptămâni, mai ales că zilele acestea începe și însămânțarea culturilor de primăvară.

„În următoarele trei săptămâni, dacă nu va ploua, atunci chiar vor începe să fie lucrurile din ce în ce mai serioase”, spune îngrijorat Alexander Degianski.

În unele zone din Banat nu a plouat de mai bine de două săptămâni.

Atât timp cât acest deficit de umiditate se coroborează cu ceea ce înseamnă costurile mai mari de producție, adică o creștere a prețurilor la motorină, la îngrășăminte și o reducere a producției, s-ar putea să fie capacul pe tot ceea ce înseamnă activitatea unor fermieri din zona aceasta”, e de părere Marinel Horablaga, director Stațiunea de Cercetare Agricolă Lovrin.

„Din păcate, în viitorul apropiat, prognoza nu este foarte optimistă, în sensul că regimul pluviometric rămâne deficitar. Pentru săptămâna viitoare, probabilitatea e mai mare să avem precipitații”, a declarat, pentru Digi24, Silvia Barbu, director Centrul Meteorologic Banat-Crișana.

Anul trecut, recolta de grâu din România a fost cea mai mare din ultimii ani, aproximativ 13 milioane de tone. Estimările pentru anul acesta depind, însă, de ploile din această primăvară.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
2
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Femeie Moscova
3
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tren CFR Călători. Foto- Shutterstock
Locomotiva unui tren cu 23 de călători a deraiat în Timiș. Traficul feroviar este blocat
pupitru psd
PSD îi cere premierului Bolojan să aprobe urgent scutirea fermierilor de la plata taxelor pe motorină
ambulanta SMURD
Incident grav în Timiș. Un băiat de 13 ani a fost rănit după ce o poartă de fotbal a căzut peste el
lac ipotesti olt
Un lac din Olt, secat ani la rând, s-a reumplut după ploile și ninsorile din ultimele luni. „Au început să apară și păsările”
decizie instanta
Dispensar și cămin cultural scoase la vânzare, după ce o primărie a pierdut un proces de 1,2 milioane de euro. Cum s-a ajuns aici
Recomandările redacţiei
Iran-Assembly Of Experts Biannual Meeting
„Un succes politic”. Rivalul inițial al lui Trump de la Teheran ar...
BUCURESTI - PARLAMENT - BUGET - DEZBATERI GENERALE IN COMISIE -
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan se întâlnește azi cu Mark Rutte la Bruxelles. Creșterea...
beirut
Reuniune de urgență la Bruxelles privind războiul din Orientul...
Ultimele știri
Cum sunt folosite atacurile cibernetice ca arme în războiul cu Iranul: SUA și Israel, ținte ale hackerilor
Ultimele zile pentru reducerea de 10% la impozite. Ce sume pot pierde contribuabilii dacă nu achită taxele locale
OpenAI și Anthropic angajează experți în arme chimice și explozibili pentru a preveni catastrofe generate de inteligența artificială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
Uluitor! Cum au introdus, de fapt, fanii lui Dinamo bannere rasiste pe Giulești. „Ne-au păcălit. Andrei...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Crima din Cenei: clasare în cazul unuia dintre ucigași! Părinții lui Mario Berinde au cedat după...
Adevărul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Playtech
Cât costă o zi de spitalizare în România. Cazul pacientului internat 799 de zile
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Newsweek
Parlamentul decide azi dacă pensionarii iau ajutoare la pensie de 600 sau 1.000 lei. Cine nu primește nimic?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit