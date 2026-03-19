Risc de secetă în vestul și centrul țării. În unele zone din Banat, spre exemplu, nu a plouat de mai bine de două săptămâni. Fermierii spun că dacă nu vor cădea precipitații în saptămânile următoare, producția de grâu va scădea. În 2025, recolta de grâu din România a fost cea mai mare din ultimii ani, aproximativ 13 milioane de tone.

„Rădăcinile sunt cu un strat de sol extrem, extrem de uscat. Vedem că este prăfos, practic, când acum trebuia să fie noroi”, explică Alexander Degianski, agriculor.

Cultura de grâu este cea mai afectată. Acest fermier din Timiș are plantat grâu de toamnă pe o suprafață de 2.000 de hectare, toată în pericol din cauza secetei.

„În zona de vest a României, deja se instalează o secetă pedologică moderată. Pentru a produce un kilogram de substanță activă, fiecare plantă are nevoie de o cantitate de apă. Neavând acea cantitate de apă, e clar că nu va mai produce la același randament”, mai spune Alexander Degianski.

„Radiografia prezentată de Administrația Națională de Meteorologie arată aprovizionarea cu apă în sol la culturile de grâu de toamnă. În mare parte din țară, rezerva de apă este optimă, însă, în vest, sunt deja câteva zone care se confruntă cu seceta pedologică moderată și altele care se află în risc de secetă, dacă nu va ploua în următoarele zile, spun agricultorii”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Agricultorii speră la precipitații în următoarele săptămâni, mai ales că zilele acestea începe și însămânțarea culturilor de primăvară.

„În următoarele trei săptămâni, dacă nu va ploua, atunci chiar vor începe să fie lucrurile din ce în ce mai serioase”, spune îngrijorat Alexander Degianski.

Atât timp cât acest deficit de umiditate se coroborează cu ceea ce înseamnă costurile mai mari de producție, adică o creștere a prețurilor la motorină, la îngrășăminte și o reducere a producției, s-ar putea să fie capacul pe tot ceea ce înseamnă activitatea unor fermieri din zona aceasta”, e de părere Marinel Horablaga, director Stațiunea de Cercetare Agricolă Lovrin.

„Din păcate, în viitorul apropiat, prognoza nu este foarte optimistă, în sensul că regimul pluviometric rămâne deficitar. Pentru săptămâna viitoare, probabilitatea e mai mare să avem precipitații”, a declarat, pentru Digi24, Silvia Barbu, director Centrul Meteorologic Banat-Crișana.

Anul trecut, recolta de grâu din România a fost cea mai mare din ultimii ani, aproximativ 13 milioane de tone. Estimările pentru anul acesta depind, însă, de ploile din această primăvară.

