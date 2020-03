Daniel Dăianu: „Nu avem cum să evităm o recesiune, însă economia nu se va prăbuși”

România va avea recesiune în acest an, dar economia nu se va prăbuși, pentru că sunt în continuare servicii de bază și companii care funcționează, spune Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. El adaugă că România este pregătită să plătească timp de mai multe luni șomajul tehnic pentru angajații afectați de măsurile luate pentru combaterea coronavirusului.

„Șomajul tehnic se poate susține prin redistribuire de resurse. Ar fi și imoral să lăsăm aeste persoane de izbeliște. Avem și la Consiliul Fiscal unele calcule, luni de zile pot fi acoperite cheltuieli dedicate șomajului tehnic”, a spus Daniel Dăianu.

„Avem o situație de mare vitregie, cu bugetul public cu un deficit, am văzut cum s-a terminat anul trecut, România nici nu are monedă de rezervă, cum au americanii sau cei din zona euro, noi nu ne putem permite un pachet de asistență cum este configurat peste ocean, de aproape 10% din PIB, dar putem să avem o creștere a deficitului bugetar în acest an de 2-3 procente din PIB, dar cheltuială rațională care e dedicată luptei coronaviru, acoperirii cheltuielilor de șomaj, pentru că nu putem să lăsăm oamenii de izbeliște”, a adăugat el.

„Nu avem cum să evităm o recesiune, însă economia nu se va prăbuși, avem servicii de bază care vor continua, întreprinderi care continuă să lucreze, agricultura va continua să se practice. Și ceea ce fac medicii, cei care sunt pe front, asta înseamnă activitate economică și socială. Acest lucru e important. Trăim vremuri cu mari incertitudini. Toate cifrele pe care le avansăm trebuie privite cu mare circumspecție. Nu vom putea avea creștere economică, vom avea o scădere a activitate economică, important să nu se ajungă la 10 - 15 la sută scădere de activitate”, a adăugat el.

