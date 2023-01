Bugetul pentru fotovoltaice în 2023 va fi de 3 miliarde de lei. Când va demara programul și câte gospodării vor beneficia

Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul în curs urmează să fie aprobat până la 15 februarie, urmând ca suma alocată pentru programul destinat instalării de panouri fotovoltaice să fie de 3 miliarde de lei, fonduri de care ar urma să beneficieze 150.000 de gospodării, începând cu luna martie, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Ministrul a făcut, marţi, în cadrul şedinţei de Guvern, la solicitarea premierului, o prezentare a situaţiei privind programul referitor la instalarea de panouri fotovoltaice.

"Am făcut demersurile pentru a pregăti bugetul AFM pentru anul 2023. În cadrul acestui buget, din fondurile GES, Gaze cu Efect de Seră, am alocat o sumă de 3 miliarde de lei pentru a finanţa programul fotovoltaice, Casa Eficientă fotovoltaic, pentru a ajunge la cel puţin 150.000 de beneficiari în 2023. Anul trecut, în decembrie, am finalizat evaluarea dosarelor depuse, sunt 40.000 de gospodării care deja beneficiază de o asemenea finanţare. De la această cifră de 40.000 putem ajunge, în 2023, la 150.000 de beneficiari, în afară de cei 40.000", a declarat Tanczos Barna, citat de Agerpres.

Acesta a explicat că pentru accesarea fondurilor din programul fotovoltaice se va utiliza o procedură simplificată prin care va fi redus la minim numărul de documente necesare pentru aplicanţi.

"Va fi nevoie de carte de identitate, extras de carte funciară, dovada că persoana beneficiară nu are datorii la stat sau la bugetul local, şi, la sfârşitul instalării sistemului fotovoltaic, de certificatul de racordare în calitate de prosumator, practic. Şi cu aceste trei documente, plus dovada că nu are datorie la stat şi la bugetul local, poate să beneficieze de această finanţare ", a declarat ministrul Mediului.

Tanczos Barna a precizat că bugetul AFM urmează să fie aprobat pe 15 februarie, urmând ca programul privind instalarea de panouri fotovoltaice să demareze în luna martie.

"Preconizăm că, până pe 15 februarie aprobăm bugetul AFM şi în luna martie putem începe programul pentru a sprijini gospodăriile în efortul lor de a deveni independente din punct de vedere al energiei electrice", a afirmat ministrul.

Faţă de cele arătate, premierul i-a cerut ministrului Mediului să aibă în vedere simplificarea procedurilor pentru accesarea programului, în scopul evitării birocraţiei excesive.

"Să nu mai ajungem ca finalul de an să fie cel în care aglomerăm toate aceste activităţi absolut birocratice şi nefolositoare. Nu ne ajută cu nimic, nici pe noi, nici pe cetăţeni", a afirmat Nicolae Ciucă.

Ca răspuns la solicitare, ministrul Mediului a dat asigurări că sistemul informatic folosit de AFM anul trecut va fi îmbunătăţit.

"Tocmai de aceea îmbunătăţim şi sistemul informatic cu care am lucrat anul trecut, pentru a prelua din sarcina care era pe umerii AFM prin sisteme informatice mai performante. Trebuie să menţionez că, faţă de 2020 când AFM a avut un pic peste 72.000 de beneficiari, anul trecut au apelat peste 200.000 de cetăţeni la sprijin oferit de AFM, prin diverse programe, începând de la sistemul de fotovoltaice, 'Rabla' clasică, 'Rabla plus la maşini' sau la 'Rabla electrocasnic'", a declarat Tanczos Barna.

