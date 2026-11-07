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Exclusiv Tanczos Barna, despre acuzațiile PSD: Nu există nicio gaură în buget, să nu mai exagereze. Au găsit ce au lăsat în urmă

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tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Senatorul UDMR Tanczos Barna răspunde atacurilor lansate de Partidul Social Democrat la adresa fostului Guvern condus de Ilie Bolojan privind gaura din buget și le cere social-democraților „ nu mai exagereze”, pentru că nici ei nu au ieșit de la guvernare fără să lase în urmă datorii. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „În fața ta”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24. 

Șeful PSD Sorin Grindeanu a acuzat Guvernul Bolojan că a lăsat datorii de peste 30 de miliarde şi cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În replică, Tanczos Barna le transmite social-democraților să nu mai dea vina pe „greua moștenire”,  pentru că „nu este mai ușoară sau mai grea decât orice altă moștenire”.

„Eu le recomand (n.r. social-democraților) să nu exagereze, pentru că nu au lăsat nici dânșii, niciodată, niciun guvern sau nu au părăsit niciun guvern din care au făcut parte, fără ca în momentul respectiv să nu existe facturi curente neplăcute, să nu existe datorii la concediile medicale.

Astea sunt problemele sau temele curente ale oricărei administrații. Vin facturi, le plătești mai devreme, mai târziu. TVA-ul în România cred că niciodată nu a fost restituit la zi, ca să spui: 'domnule, am închis pe 25 o lună și pe 25 nu mai am nicio datorie față de nicio firmă din România'. Este o provocare continuă pentru ANAF să scurteze perioada în care să restituie TVA-ul, mai ales datorită faptului că în foarte multe situații sunt solicitări de TVA care trebuie verificate, că sunt fraude sau sunt suspiciuni de fraudă în cazurile acelea.

Deci, acolo, echilibrul este foarte greu de găsit, pentru că trebuie foarte mult control și trebuie restituiți foarte repede. Și atunci, între cele două extreme trebuie să meargă. (...)Nu există nicio gaură. Din punctul meu de vedere, nu au găsit altceva decât ce au lăsat în momentul în care, alături de noi, au votat bugetul actual. Știu exact care sunt capitolele bugetare, știau exact unde trebuie să ne încadrăm, știau și dânșii exact care sunt limitările la începutul anului și, la fel ca și noi, știu foarte bine că rectificarea este necesară an de an, tocmai pentru a regla anumite lucruri care nu au fost estimate perfect”, a declarat senatorul UDMR.

„Cred că sunt reflexe deja de preluare a guvernării. Așa s-a obișnuit toată lumea să dea vina pe greaua moștenire. Nu este mai ușoară și mai grea decât orice altă moștenire”, a mai spus Tanczos Barna, întrebat de ce face PSD aceste acuzații.


Citește și: Deficitul, sub presiunea unor datorii de miliarde de lei. PSD, îngrijorat de posibila pierdere a fondurilor din PNRR (surse)

Editor : C.L.B.

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