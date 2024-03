Mircea Fechet a vorbit joi seara, la Digi24, despre autocolantul prevăzut a fi lipit pe mașinile cumpărate prin programul RABLA. „A fost o decizie a colegilor de la Fondul de Mediu să existe un element de identificare”, a spus ministrul Mediului, care a subliniat că „dacă deranjează e probabil să putem să renunțăm”.

„A fost o decizie a colegilor de la Fondul de Mediu să existe un element de identificare, fac o paralelă cu acele panouri care arată că e finanțat din fonduri europene. E un mic autocolant aplicat pe lunetă. Noul proprietar îl poate dezlipi și nu e nicio problemă. Cine să verifice dacă la spălătorie s-a desprins autocolantul? Nu cred că cineva va sta să verifice autocolantele, cu atât mai puțin un polițist”, a declarat Mircea Fechet.

„Nu ne propunem să verificăm pe nimeni la autcolant. Nu-i oprește nimeni să-l dezlipească. Am decontat acel voucher, că-i mai mic pentru Rabla Clasic, sau mai mare pentru Rabla Plus, sunt din bani publici. Vă mărturisesc că nu am văzut autocolantul, îl lipește vânzătorul mașinii, dealerul. Cred că va fi pus pe luneta mașinii, dacă am înțeles bine, tocmai pentru a nu afecta stratul de vopsea și viziual mașina. Vom vedea cum funcționează, dacă deranjează e probabil să putem să renunțăm”, adăugat ministrul Mediului.

Editor : Liviu Cojan