JT Grup Oil, operatorul singurului terminal privat de produse petroliere lichide din România, își consolidează poziția în regiune

Peste 15% din acțiunile puse în vânzare au fost deja subscrise în prima zi a Ofertei Publice Inițiale

În peisajul dinamic al pieței, marcat de transformări accelerate, JT Grup Oil se remarcă prin evoluția sa constantă în sectorul energiei, iar experiența vastă acumulată în ultimii 20 de ani, oferă o bază solidă pentru implementarea unor soluții și strategii inovatoare. Cea mai importantă investiție realizată de JT Grup Oil, care va consolida poziția României ca hub regional pentru produse petroliere lichide este dezvoltarea JT Terminal, cel mai nou și modern terminal privat multi-modal de la Marea Neagră. Datorită facilităților moderne de care dispune, terminalul va putea vinde lunar cantitatea de carburanți pe care, în prezent, o vinde anual, generând astfel o multiplicare a cifrei de afaceri, de până la aproximativ 3 miliarde de lei, în următorii zece ani.

Recent, compania a început o ofertă publică inițială de 65 milioane lei, prin care cedează investitorilor 28,5% din capitalul social al companiei. Încă din prima zi a Ofertei Publice Inițiale, peste 15% din acțiunile puse în vânzare au fost deja subscrise.

Din 28 mai și până pe 10 iunie, acțiunile JT Grup Oil pot fi subscrise pe piața AeRO a Bursei de Valori București, la prețul de 6,50 lei per acțiune. Conform raportului de evaluare, prețul per acțiune este de 7,38 lei. Astfel, pe lângă costul atractiv al acțiunilor în faza de IPO, raportat la perspectivele pe care le are compania, investitorii au oportunitatea de a beneficia de o reducere suplimentară de 16% din prețul de ofertă, dacă depun cererile în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, până pe data de 3 iunie.

Steluța Lebidov, CFO JT Grup Oil

Steluța Lebidov, CFO JT Grup Oil, adaugă: ”După ce va fi 100% operațional, JT Terminal, va dubla cifra de afaceri a JT GRUP OIL, chiar din primul an de la deschiderea acestuia, respectiv 2025. În plus, datorită capacității sale de 1 milion de tone/an, realizată cu ajutorul sistemelor moderne de automatizare ce permit fluxuri de intrare/ieșire rapide, fără timpi de așteptare, pentru anul 2026 țintim venituri totale din exploatare de 1,23 miliarde lei. De asemenea, tot pentru 2026 estimăm un câștig EBITDA la aproximativ 67,95 milioane lei și un rezultat net de aproximativ 52,09 milioane lei, de 9 ori peste profitul net înregistrat în 2023.”

Bogdan Aldea, Președinte al Consiliului de Administrație și Directorul General al JT Grup Oil S.A

”Astăzi, suntem într-o fază incipientă a unei etape de creștere accelerată a companiei. Am demarat acest proces de majorare de capital în urmă cu aproximativ trei ani, ca urmare a unor pași firești pe care JT Grup Oil S.A. îi parcurge în drumul său către dezvoltare. Ne-am propus ca prin fondurile obținute din IPO să cofinanțăm resursele pe care le avem deja. Asigurăm partenerii și investitorii că în acest moment deținem capitalul necesar pentru finalizarea JT Terminal, un proiect strategic pentru noi și pentru regiune care, potrivit tuturor prognozelor pe care le avem, va genera o crește exponențială a business-ului în următorii ani. Aportul de capital va asigura continuitatea strategiilor noastre ambițioase de dezvoltare, iar acționarii care aderă la misiunea JT Grup Oil S.A. - aceea de a contribui la dezvoltarea sectorului economic - vor avea perspective excelente de creștere a valorii acțiunilor pe viitor. Proiecțiile noastre arată o multiplicare a cifrei de afaceri în următorii ani și, implicit, o foarte bună rentabilitate a acțiunilor.”, punctează Bogdan Aldea, Președinte al Consiliului de Administrație și Directorul General al JT Grup Oil S.A.

Investiția în JT Terminal a fost rezultatul unei analize strategice și a unei monitorizări constante în urma căreia compania a identificat o nevoie acută de carburanți în Sud-Estul Europei, iar dezvoltarea unui terminal modern, cu rulaje mari și capacități de stocare impresionante s-a dovedit necesară într-un context în care infrastructura existentă nu mai poate face față cererii. În plus, pe lângă analizele interne și discuțiile cu partenerii companiei au subliniat importanța dezvoltării unui nou terminal care să poată asigura continuitatea aprovizionării. Odată finalizat, JT Terminal va pune pe piață volume mai mari de combustibil pentru care există deja cerere, ce vor putea să suplinească jumătate din deficitul de combustibil de pe piața din România, care în prezent este la 2,5 milioane de tone/an.

Pe lângă construirea celui mai avansat terminal privat de produse petroliere lichide de la Marea Neagră, JT Grup Oil își consolidează poziția pe piața energetică și își reafirmă angajamentul față de sustenabilitate prin dezvoltarea unor proiecte de anvergură. Compania va implementa stații self-service echipate cu panouri fotovoltaice, care vor contribui la reducerea amprentei de carbon. În prezent, compania își reafirmă angajamentul față de mediul înconjurător, prin utilizarea consumului de energie verde produs de o centrală fotovoltaică de 250 kW.

Prin politica de dividend, Grupul vizează o repartizare echilibrată a rezultatului net conform aşteptărilor acţionarilor, cât şi nevoilor de dezvoltare ale companiei. Alocarea acțiunilor se va face în ordinea subscrierilor, iar în cazul unei suprasubscrieri, metoda de alocare va fi „pro-rata”. Intermediarii prin care pot fi subscrise acțiunile ȋn cadrul Ofertei publice de vânzare initiala a acțiunilor emitentului J.T. GRUP OIL sunt: PRIME TRANSACTION SA, BRD-GSG SA, IFB FINWEST SA, SWISS CAPITAL SA, BANCA COMERCIALA ROMANA SA, BRK FINANCIAL GRUP SA, ESTINVEST SA, MUNTENIA GLOBAL INVEST SA, INTERFINBROK CORPORATION SA, TRADEVILLE SA, BT CAPITAL PARTNERS SA, INVESTIMENTAL SA, GOLDRING SA, ALPHA BANK ROMANIA SA, INTERDEALER CAPITAL INVEST SA.

****

Despre JT Terminal

JT Terminal, cel mai nou și modern terminal privat de produse petroliere lichide construit în România în ultimii 50 de ani, care va opera produse specifice precum motorină, biodiesel și bitum cu scopul final de a le distribui pe piața internă și externă de carburanți. Este un proiect strategic care va crește în următorii 5-10 ani și care va genera o multiplicare a cifrei de afaceri, de la 224 milioane de lei până la aproximativ 3 miliarde de lei.

Proiectul va dispune de 8 rezervoare cu o capacitate de stocare totală de 31.500 de tone și va gestiona barje cu o capacitate de la 3.000 până la 9.000 de tone, 16 vagoane în același timp, pe două linii ferate paralele, și câte 20 cisterne simultan în zona de încărcare și descărcare. Datorită facilităților de care dispune terminalul, JT Grup Oil S.A. are perspective excelente de dezvoltare a business-ului prin intermediul parteneriatelor strategice cu cele mai importante companii din industrie la nivel European, ce și-au manifestat deja intențiile în această direcție.

****

Despre JT Grup Oil S.A.

În prezent, JT Grup Oil S.A. desfășoară operațiuni de distribuție de carburanți în zona de Sud-Est a României cu ajutorul unei flote proprii de 11 cisterne cu o capacitate de până la 40.000 de litri, dotate cu pompe și indicatoare pentru măsurarea cantității livrate. Pentru distribuția de carburanți în zona de nord a țării, compania are parteneriate cu reprezentanți ai mediului de business, colaboratori pe termen lung.

În ultimii zece ani, profitul companiei a fost de 51 milioane de lei, reflectând o performanță financiară solidă și sustenabilă. De asemenea și cifra de afaceri din ultimii cinci ani a înregistrat o creștere constantă de la 171 milioane de lei în 2019 la 224 milioane de lei în 2023, lucru ce demonstrează capacitatea companiei de a se adapta la cerințele pieței, de a inova și de a-și optimiza operațiunile pentru a impulsiona creșterea continuă și succesul pe termen lung.

Fondată in 2001, JT Grup Oil S.A. este una dintre cele mai importante companii care activează pe piața distribuției de carburanți și dezvoltatorul primului terminal privat de produse petroliere din România în portul Constanța. În perioada 2004-2005, a construit un terminal de bitum la Medgidia, pe care l-a vândut la scurt timp după recepție, iar banii obținuți în urma vânzării au fost investiți în dezvoltarea rețelei de distribuție de carburanți. În 2008, compania a început să dezvolte rețeaua de distribuție și a introdus pe piață peste 250 de rezervoare dotate cu pompe și indicatori de nivel. Din 2023, JT Grup Oil S.A. și-a diversificat gama de produse, și a accesat segmentul de motorină fără acciză, care deservește vasele comerciale pentru porturile Midia și Constanța.