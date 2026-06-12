O confuzie i-a adus companiei Virgin Galactic cea mai mare scădere la bursă în industria spațială, după listarea SpaceX

Acţiunile companiilor americane din sectorul spaţial au înregistrat scăderi semnificative vineri, investitorii marcând profituri după luni de creşteri alimentate de aşteptările legate de listarea istorică a SpaceX.

Compania lui Elon Musk a debutat pe Nasdaq cu un avans de aproximativ 28%, depăşind o valoare de piaţă de 2.000 de miliarde de dolari şi devenind una dintre cele mai valoroase companii listate din lume, relatează News.ro.

În contrast, multe dintre firmele spaţiale mai mici au înregistrat pierderi importante. Rocket Lab şi Planet Labs au scăzut cu aproximativ 8%, Intuitive Machines a pierdut 11%, iar AST SpaceMobile, considerată un concurent de dimensiuni mai reduse pentru serviciul Starlink al SpaceX, a coborât cu peste 12%.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată de Virgin Galactic, ale cărei acţiuni s-au depreciat cu aproximativ 28%. Cu o zi înainte, titlurile companiei crescuseră cu peste 20%, unii analişti sugerând că o parte dintre investitori au confundat simbolul bursier al Virgin Galactic cu cel al SpaceX.

Şi fondurile tranzacţionate la bursă specializate în sectorul spaţial au fost afectate. ETF-urile dedicate industriei spaţiale şi de apărare au înregistrat scăderi cuprinse între 1% şi 6%.

Analiştii consideră că declinul este rezultatul unei combinaţii de factori. Pe de o parte, investitorii au ales să încaseze profituri după o creştere puternică care a adus creşteri de 34% până la 89% pentru multe acţiuni spaţiale de la începutul anului. Pe de altă parte, fondurile mari şi investitorii instituţionali îşi reorientează capitalul către noua vedetă a sectorului, SpaceX.

Unii specialişti avertizează că evaluările multor companii spaţiale deveniseră deja foarte ridicate. De exemplu, Rocket Lab ajunsese la o capitalizare bursieră de aproximativ 66 de miliarde de dolari, deşi veniturile sale anuale au fost de numai circa 600 de milioane de dolari anul trecut.

Potrivit analiştilor, debutul SpaceX ar putea determina o redistribuire amplă a investiţiilor din întregul sector, pe măsură ce investitorii îşi ajustează portofoliile pentru a include noua companie listată.

Editor : Liviu Cojan