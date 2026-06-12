Live TV

O confuzie i-a adus companiei Virgin Galactic cea mai mare scădere la bursă în industria spațială, după listarea SpaceX

Data publicării:
logo spacex
Foto: Profimedia

Acţiunile companiilor americane din sectorul spaţial au înregistrat scăderi semnificative vineri, investitorii marcând profituri după luni de creşteri alimentate de aşteptările legate de listarea istorică a SpaceX.

Compania lui Elon Musk a debutat pe Nasdaq cu un avans de aproximativ 28%, depăşind o valoare de piaţă de 2.000 de miliarde de dolari şi devenind una dintre cele mai valoroase companii listate din lume, relatează News.ro.

În contrast, multe dintre firmele spaţiale mai mici au înregistrat pierderi importante. Rocket Lab şi Planet Labs au scăzut cu aproximativ 8%, Intuitive Machines a pierdut 11%, iar AST SpaceMobile, considerată un concurent de dimensiuni mai reduse pentru serviciul Starlink al SpaceX, a coborât cu peste 12%.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată de Virgin Galactic, ale cărei acţiuni s-au depreciat cu aproximativ 28%. Cu o zi înainte, titlurile companiei crescuseră cu peste 20%, unii analişti sugerând că o parte dintre investitori au confundat simbolul bursier al Virgin Galactic cu cel al SpaceX.

Şi fondurile tranzacţionate la bursă specializate în sectorul spaţial au fost afectate. ETF-urile dedicate industriei spaţiale şi de apărare au înregistrat scăderi cuprinse între 1% şi 6%.

Analiştii consideră că declinul este rezultatul unei combinaţii de factori. Pe de o parte, investitorii au ales să încaseze profituri după o creştere puternică care a adus creşteri de 34% până la 89% pentru multe acţiuni spaţiale de la începutul anului. Pe de altă parte, fondurile mari şi investitorii instituţionali îşi reorientează capitalul către noua vedetă a sectorului, SpaceX.

Unii specialişti avertizează că evaluările multor companii spaţiale deveniseră deja foarte ridicate. De exemplu, Rocket Lab ajunsese la o capitalizare bursieră de aproximativ 66 de miliarde de dolari, deşi veniturile sale anuale au fost de numai circa 600 de milioane de dolari anul trecut.

Potrivit analiştilor, debutul SpaceX ar putea determina o redistribuire amplă a investiţiilor din întregul sector, pe măsură ce investitorii îşi ajustează portofoliile pentru a include noua companie listată.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
4
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
claudiu manda si olguta vasilescu
5
„Guvernul Tomac va trece şi cred că asta e un lucru bun. Se încheie cu era Bolojan”...
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon-Musk
Listarea la bursă a SpaceX îl va face pe Elon Musk mai bogat decât aproape jumătate din populaţia lumii la un loc
Trump Tower
Familia Trump a încasat aproximativ 500 de milioane de dolari dintr-o afacere cripto, în timp ce investitorii au pierdut peste 90%
Elon-Musk
Elon Musk este la un pas să devină primul trilionar din lume. Evaluarea uriașă estimată pentru listarea SpaceX
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
SpaceX a cerut Pentagonului o sumă de cinci ori mai mare pentru serviciile Starlink în timpul războiului cu Iranul. De ce au cedat SUA
Monitoare de la bursă.
Taiwan depășește India la valoarea pieței bursiere și urcă pe locul 5 la nivel mondial, impulsionat de explozia AI
Recomandările redacţiei
harta moldova uniunea europeana
Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE...
profimedia-1107742527
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste...
Maia Sandu
Maia Sandu, prima reacție după avansul negocierilor Republicii...
Volodimir Zelenski ajunge la Palatul Cotroceni.
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după vestea privind...
Ultimele știri
CM 2026. Zara a retras de la vânzare tricourile dedicate echipei Curacao la Cupa Mondială, care conțineau o greșeală de ortografie
MAE a primit solicitări de asistenţă care vizau 41 de români, pe fondul tensiunilor din Irlanda de Nord. Mai mulți minori revin în țară
Două medalii „Erou al Ceceniei” pentru fiul lui Kadîrov: una pentru susținerea războiului din Ucraina, cealaltă după o bătaie în arest
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Andreei Marin nu își petrece vacanța la plajă. Unde va lucra Violeta în această vară: „Va învăța foarte...
Cancan
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri...
Fanatik.ro
Fanul ”erou” de dinaintea Cupei Mondiale 2026: băutura pe care o va cumpăra din toate cele 48 de țări...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru viitorii investitori
Adevărul
„A deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea”: o ursoaică cu pui a intrat de două ori în casa unui bătrân din...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Salma Hayek a furat toate privirile la deschiderea CM 2026. Apariția ei în costum roșu aprins a făcut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
Pro FM
Andra, spectaculoasă după ce a slăbit considerabil. Val de reacții după ce artista a apărut într-o rochie...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Pîslaru: 40% dintre români la vârsta activă nu lucrează - și cel mai greu abia urmează, când se pensionează...
Newsweek
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
Digi FM
Dan Negru critică două dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor: „Nu le-aș recomanda”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur de fani după ce a făcut publică o fotografie în care apare alături de Sutton...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme