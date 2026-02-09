Live TV

Ministrul Finanţelor anunță că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut: „O nouă veste bună pentru România”

Data publicării:
bancnote de lei si euro
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, luni, că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut, ceea ce înseamnă mai puţini bani cheltuiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani care pot merge spre investiţii sau alte nevoi ale economiei.

„O nouă veste bună pentru România: dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic faţă de acum o lună, cu aproximativ 10–40 puncte de bază pentru toate maturităţile, mai ales pe zona medie (3–5 ani). Tendinţa a început în ultimul trimestru din 2025 şi continuă şi la începutul lui 2026”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, este un trend care se doreşte a fi continuat în 2026, respectiv scăderea costurilor de finanţare în lei.

„Continuând linia ajustărilor fiscale şi dacă inflaţia scade spre aproximativ 4% până la finalul anului, există şanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturităţile (cele scurte fiind deja sub acest nivel). Acest lucru va reduce costurile cu dobânzile pentru stat şi va ajuta şi companiile sau autorităţile locale care se împrumută, dobânzile statului fiind un reper pentru restul pieţei”, a transmis ministrul Finanţelor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, în acelaşi timp, dobânzile la finanţările în euro au scăzut, de asemenea: cu 20–29 puncte de bază pe maturităţi medii (3–5 ani) şi până la 45 puncte de bază pe maturităţi lungi (6–25 ani).

„Totodată, riscul perceput pentru obligaţiunile României în euro (10 ani) s-a redus puternic din iulie 2025: de la aproximativ 354 puncte de bază la circa 241 puncte de bază (o scădere de aproximativ 112 puncte de bază).

Ce înseamnă acest lucru: România se poate împrumuta mai ieftin, ceea ce înseamnă mai puţini bani cheltuiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani care pot merge spre investiţii sau alte nevoi ale economiei”, afirmă ministrul Finanțelor.

Nazare apreciază că, în plus, scăderea dobânzilor arată  că investitorii au mai multă încredere în România.

„De aceea, un obiectiv major rămâne în continuare să reducem costul suplimentar pe care România îl plăteşte la împrumuturi, faţă de alte ţări din regiune cu acelaşi rating, din cauza riscului perceput”, afirmă Nazare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
1
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
2
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
5
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Digi Sport
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Titluri Tezaur
O nouă ediție TEZAUR: Titluri de stat cu dobânzi de până la 7% pe an, neimpozabile. Cum pot investi românii
Alexandru Nazare gesticuleaza
Ministrul Finanțelor, după întâlnirea cu sindicatele și patronatele: „Statul trebuie să fie un facilitator, nu un obstacol”
titluri fidelis
A început o nouă ediție Fidelis. Statul oferă dobânzi de până la 7,25% la lei și 6% la euro pentru românii care vor să investească
Ședință de guvern.
Măsuri pentru populație și firme: Ministerul Finanțelor detaliază conținutul pachetului de relansare economică
curier livreaza colete
Nazare: „Taxa pe colete protejeză 50-60 de mii de antreprenori români.” Guvernul analizează armonizarea cu măsura UE de la 1 iulie
Recomandările redacţiei
calin georgescu parcul carol bucuresti
Începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024-1
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete a fost...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de...
Ultimele știri
Jaf armat pe o șosea din Italia. Atacatorii au blocat drumul și au aruncat în aer o dubă de transport valori
Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând
Schiță de Michelangelo, vândută cu zeci de milioane de dolari. Un record istoric la licitație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Mutare-șoc a ANAF în dosarul Iohannis! Statul român cere oficial transferul de la Sibiu a procesului de un...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A adoptat un cameleon și și-a schimbat complet viața. Ce sacrificii a fost nevoită să facă zilnic
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...