Site-ul eLicitatiiANAF a înregistrat 14 milioane de accesări în prima zi de la lansare. Îmbracăminte și încălţăminte, printre articole

ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Platforma digitală „eLicitaţiiANAF”, dedicată publicităţii şi vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitaţie, a înregistrat 14.000.000 de accesări în primele 24 de ore de la lansare, anunţă, marţi seară, ANAF. 

„Platforma digitală lansată de Ministerul Finanţelor şi ANAF oferă un cadru transparent, accesibil şi modern pentru consultarea bunurilor scoase la vânzare şi pentru participarea la licitaţiile organizate de ANAF, fiind dezvoltată în cadrul procesului de modernizare şi digitalizare a administraţiei fiscale şi realizată cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (P.N.R.R.)”, a transmis ANAF, marţi seară, într-un comunicat de presă. 

Platforma oficială include: 

  1. Secţiunea „Publicitate bunuri”

- bunurile sunt afişate timp de 30 de zile pentru informarea publicului; 

- se pot solicita vizionări în prezenţa funcţionarilor ANAF; 

- sunt incluse atât bunuri mobile, cât şi imobile. 

  1. Secţiunea ”Licitaţii în derulare”

- licitaţiile se desfăşoară online pe 5, 7 sau 10 zile; 

- participarea la licitaţie necesită un cont în Spaţiul Privat Virtual (SPV); 

- ofertele sunt actualizate în timp real, iar participanţii sunt notificaţi automat; 

- înscrierea la licitaţie se face prin plata sau garantarea (blocarea) unei taxe de participare în sumă de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; 

- sumele blocate sau taxele de participare sunt returnate în maximum 5 zile persoanelor care nu câştigă licitaţia. 

Pentru achiziţionarea bunurilor licitate, platforma eLicitatiiANAF pune la dispoziţie următoarele modalităţi de plată: 

- Plată online prin card bancar – suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru preţul de adjudecare. 

- Decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanţă; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului. 

- Mandat poştal – data poştei este considerată momentul plăţii; mandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei. 

Potrivit datelor transmise de ANAF, marţi, la ora 17:00, erau active în platformă licitaţii pentru imobile, terenuri, aparatură, dar şi bijuterii şi articole de îmbracăminte, încălţăminte, uz casnic şi accesorii. 

Top Citite
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
1
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
nicusor dan inquam octav ganea
2
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
viktor orban zambeste
3
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Serbia highlighted on a white simplified 3D world map. Digital 3D render.
4
Tensiuni în Balcani: Croația anulează un summit al regiunii din cauza unor declarații ale...
primavara
5
Cum va fi vremea de Paște. ANM a publicat prognoza meteo pe regiuni
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ILUSTRATIE - BENZINARIE - 19 MAR 2026
Ce spun experții despre scenariul Guvernului de a suprataxa companiile din piața carburanților: măsura se va duce, în final, în preț
bancnote de 100 de lei
Adrian Negrescu, consultant fiscal, despre execuția bugetară la două luni: „Cea mai rapidă corecție a deficitului din ultimii ani”
bancnote de dolari si euro
Agenția japoneză JCR a menținut ratingul României la BBB și a îmbunătățit perspectiva la stabilă. Ce înseamnă pentru investitori
bani lei masina de numarat
Ministerul Finanţelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB după două luni, la jumătate faţă de ianuarie-februarie 2025
tanc batalion armataromaniei.ro
Guvernul a adoptat OUG pentru programul SAFE, astfel încât România să poată semna contractele de achiziții până la 30 mai 2026
Recomandările redacţiei
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Răbufnirile lui Trump la adresa NATO sunt un „cadou” pentru Putin...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul nu va mai fi la fel după 20 aprilie. Ce ne arată primele...
Climate Iran Desalination
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Garda Revoluționară amenință...
ID275504-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Cristian Anton a fost reținut de DNA, după perchezițiile de la ARR și...
Ultimele știri
Moscova amenință că va ataca țările europene care permit Kievului să utilizeze spațiul aerian pentru atacuri cu drone
Noii primari de extremă dreapta din Franța au dat jos drapelul UE: un ministru le spune că gestul este o „trădare”
O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. Shelly Kittleson a fost eliberată în aceeași zi și internată, ea suferind mai multe răni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Fanatik.ro
La 29 de ani, Larisa Iordache a dat marea lovitură. Ce se întâmplă în viața fostei gimnaste
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Adrian Mutu, selecționerul României în locul lui Mircea Lucescu. Scenariul SF pe care „Briliantul” l-ar fi...
Adevărul
Răsturnare de situație în cazul Charlie Kirk: glonțul fatal nu se potrivește cu arma suspectului
Playtech
Măsurile de raționalizare în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se declară...
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Înțelegere sau escaladare: Secretarul american pentru război avertizează Iranul că „zilele următoare vor fi...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”