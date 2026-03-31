Site-ul eLicitatiiANAF a înregistrat 14 milioane de accesări în prima zi de la lansare. Îmbracăminte și încălţăminte, printre articole

Platforma digitală „eLicitaţiiANAF”, dedicată publicităţii şi vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitaţie, a înregistrat 14.000.000 de accesări în primele 24 de ore de la lansare, anunţă, marţi seară, ANAF.

„Platforma digitală lansată de Ministerul Finanţelor şi ANAF oferă un cadru transparent, accesibil şi modern pentru consultarea bunurilor scoase la vânzare şi pentru participarea la licitaţiile organizate de ANAF, fiind dezvoltată în cadrul procesului de modernizare şi digitalizare a administraţiei fiscale şi realizată cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (P.N.R.R.)”, a transmis ANAF, marţi seară, într-un comunicat de presă.

Platforma oficială include:

Secţiunea „Publicitate bunuri”

- bunurile sunt afişate timp de 30 de zile pentru informarea publicului;

- se pot solicita vizionări în prezenţa funcţionarilor ANAF;

- sunt incluse atât bunuri mobile, cât şi imobile.

Secţiunea ”Licitaţii în derulare”

- licitaţiile se desfăşoară online pe 5, 7 sau 10 zile;

- participarea la licitaţie necesită un cont în Spaţiul Privat Virtual (SPV);

- ofertele sunt actualizate în timp real, iar participanţii sunt notificaţi automat;

- înscrierea la licitaţie se face prin plata sau garantarea (blocarea) unei taxe de participare în sumă de 10% din preţul de pornire al licitaţiei;

- sumele blocate sau taxele de participare sunt returnate în maximum 5 zile persoanelor care nu câştigă licitaţia.

Pentru achiziţionarea bunurilor licitate, platforma eLicitatiiANAF pune la dispoziţie următoarele modalităţi de plată:

- Plată online prin card bancar – suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru preţul de adjudecare.

- Decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanţă; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului.

- Mandat poştal – data poştei este considerată momentul plăţii; mandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Potrivit datelor transmise de ANAF, marţi, la ora 17:00, erau active în platformă licitaţii pentru imobile, terenuri, aparatură, dar şi bijuterii şi articole de îmbracăminte, încălţăminte, uz casnic şi accesorii.

