Restaurantele ar putea rămâne deschise permanent, indiferent de rata de incidență, cu o condiție

„Locul în față” la concerte, la restaurant, la hotel etc. va aparține vaccinaților, a admis luni seara premierul Florin Cîțu, precizând că această propunere vine nu din partea guvernului, ci din partea industriei.

„Industria spune că sunt gata să deschidă pentru cei care se vaccinează. Eu vreau să mă asigur că toți românii au acces la vaccin și nu există discriminare. Dacă ai avut acces la vaccin și n-ai vrut să te vaccinezi..., o să fie complicat”, a spus premierul făcând un gest ce sugerează că e o decizie pe care fiecare și-o asumă.

Astfel, restaurantele care își vaccinează întreg personalul ar putea rămâne deschise, indiferent de rata de incidență din localitatea în care se află, a declarat, luni seara, la Digi24, premierul Florin Cîțu. El a precizat că este o posibilitate aflată încă în discuție și că propunerea vine dinspre industria HoReCa.

„Trebuie să vedem partea asta de după pandemie și am avut discuții cu restaurantele, pentru că au fost lovite cel mai mult în perioada asta de pandemie, din păcate. Pentru restaurante am propus și discutăm - nu este o decizie luată, dar discutăm - ca dacă își vaccinează tot personalul, și hotelierii și așa mai departe, să fie deschiși tot timpul, să nu mai fie legați de rata de incidență. Deci, poate să fie deschis, poate cu 50 la sută din capacitate, dar să nu mai fie legați de rata de incidență - crește, scade rata de incidență, să-i închidem. Să nu mai fie (închis), dacă are tot personalul în acea unitate vaccinat”, a detaliat Florin Cîțu.

Cât de departe e revenirea la normalitate? „Trebuie doar să ne vaccinăm”

Personalul lor ar putea avea un statut special. „Și așa putem să facem și cu companiile din România. Trebuie să-și vaccineze tot personalul pentru că așa nu mai au probleme cu producția, nu mai au focare. Și sunt sigur că vor dori. Ne-au spus companiile, ne tot sunau, să facă centru de vaccinare. Avem vaccin acum să facem centru să se vaccineze oamenii. Companiile mari sunt sigur că vor face acest lucru. Este în beneficiul tuturor”, a subliniat Florin Cîțu.

„Dacă românii vor să revină la normalitate, avem dozele, putem să avem 50 la sută dintre persoane vaccinate la sfârșitul lunii mai. Trebuie doar să ne vaccinăm. Obiectivul meu eu mi l-am atins: am făcut rost de doze, avem centre de vaccinare, avem tot ce trebuie. Doar să ne vaccinăm. E un obiectiv în care iau o cifră pesimistă, dar noi avem mai multe doze. Am zis OK, 5 milioane la sfârșitul lunii mai”, a explicat șeful executivului.

Când s-ar putea vorbi de renunțarea la mască

Florin Cîțu a mai spus că pregătește împreună cu un comitet interministerial perioada de după 1 iunie, dacă la acea dată vor fi 5 milioane de persoane vaccinate. „Ca să putem să deschidem, să revenim la normalitate, să știm cum vor putea merge, de exemplu, oamenii la un concert, cum vom putea merge pe litoral, în excursii, cum vom putea merge la restaurante, să facem un pas înainte. După aceea vom mai avea două luni, mai vaccinăm până la 60-70 la sută și apoi putem să vorbim de etapa de după 70 la sută, când putem vorbi, poate, și de renunțarea la mască în spațiul public. Acestea sunt lucrurile pe care le vedem, dacă ne vaccinăm”, a punctat Florin Cîțu.

Premierul spune că în România ar exista un interes „natural” pentru vaccinare în rândul populației în proporție de 50-60 la sută. „Pe aceste statistici mergem acum. Dacă ajungem la 60 la sută, vă spun că o să putem să relaxăm, revenirea la normalitate va fi foarte vizibilă în acel moment”, a promis Florin Cîțu.

Pe de altă parte, premierul a recunoscut că la sate trebuie o strategie diferită - trebuie vorbit cu liderii locali: primari, preot, doctori, ca să se implice în mod activ, să se vaccineze în văzul oamenilor.

„Dacă e nevoie, mă mai vaccinez o dată”, a glumit premierul.

Editor : Luana Pavaluca