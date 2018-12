Decesul Ancăi Pop: Parapetele sunt obligatorii pe tot malul Dunării, nu doar în „puncte negre”

Locul unde s-a produs accidentul în care a murit cântăreaţa Anca Pop, pe Clisura Dunării, în zona localităţii Şviniţa, nu este un punct cu risc de accidente, un punct negru în limbaj tehnic, de aceea nu erau montate parapete, iar drumul era curat, situaţie constatată şi de Poliţie, spun oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Ei dau o interpretare creativă a legii care nu menționează nimic de puncte negre, ci impune montarea de parapete pe toate drumurile în lungul unei ape.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pare a încerca încă o dată să scape de orice răspundere privind decesele pe drumurile naționale. Dacă în alte cazuri este vorba de drumuri cu grad ridicat de periculozitate, cum este DN2 (unde Poliția permite circulația pe acostament, iar CNAIR nu face nimic pentru a lărgi drumul), în cazul decesului Ancăi Pop cauza este absența parapetelor pe marginea drumurilor naționale.

Luni noaptea, tânăra de 33 de ani Anca Pop, cunoscută în lumea showbiz-ului, a căzut cu mașina în Dunăre pe DN57, în zona localității Șvinița, undeva la jumătatea distanței dintre Orșova și Moldova Nouă, localitate spre care se îndrepta pentru a își vedea părinții.

În octombrie anul trecut, 40 de kilometri mai la vest, în zona localității Coronin, la intrarea în Moldova Nouă un autoturism cu cinci persoane cădea în Dunăre. Patru dintre acestea, respectiv o familie cu doi copii, din care unul avea trei ani, au decedat.

Nimic din ce s-a întamplat atunci nu a făcut Compania să ia măsuri și să monteze parapete de protecție pe toată lungimea drumului. Mai mult, compania se spală pe mâini și vrea să scape de răspundere.

"În zona unde a avut loc accidentul, pe clisura Dunării, în ultimii 6-7 ani nu a avut loc niciun accident. Deci, nu este un punct cu risc de accidente, un punct negru cum se numeşte tehnic. Maximum 1.000 de autovehicule trec zilnic pe acest drum, este un drum foarte puţin circulat. În plus, la momentul producerii accidentului, drumul era curat, inclusiv cu material antiderapant, chestiune constatată de Poliţie, care a venit la locul accidentului şi care a consemnat în raport. În zona de acolo, este o curbă lină, aproape o linie dreaptă, deci configuraţia drumului nu reprezintă risc de accident. Distanţa dintre marginea drumului şi Dunăre era de peste 20 de metri", a menţionat Şerbănescu.



El a explicat că CNAIR a identificat toate punctele negre de pe Clisura Dunării, între Orşova şi localitatea Şviniţa, unde au fost montate parapete.



"Noi, încă de anul trecut, când a avut loc accidentul precedent, la 50 de kilometri de actualul loc al accidentului, am identificat toate punctele negre de pe Clisura Dunării, între Orşova şi Şviniţa. Au fost identificate 26 de puncte negre. Pe toate aceste puncte negre am montat parapete, iar pe acest sector nu erau montate parapete pentru că nu era identificat ca fiind punct negru. De altfel, aici nu a fost niciun accident în ultimii 6-7 ani. Am montat în punctele astea negre până acum 1.800 de metri liniari de parapete. Semnalizarea era impecabilă, marcajul impecabil, inclusiv semnalizare care recomandă reducerea vitezei până la 50 km/oră", a explicat purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri.



Şerbănescu a adăugat că au fost montate parapete în toată regionala în zonele cu puncte negre.



"Am montat permanent cu prioritate parapete în toată regionala, nu numai acolo, în zonele cu puncte negre. Poliţia va stabili care sunt cauzele accidentului. Este o cercetare acolo. Nu există nicio problemă cu drumul. Se exclud problemele cu drumul", a subliniat acesta.

Faptul că Dunărea este la 20 de metri de șosea nu scuză lipsa parapetelor. Cum DN57 are o diferență de nivel de câțiva metri față de Dunăre, un autoturism care părăsește carosabilul ca de pe o trambulină.

Legea nu impune montarea parapetelor în așa zisele puncte negre, ci pe întregul traseu al unui drum național pe malul unei ape sau lac. Aceasta deoarece clasificarea unei zone ca punct negru este o acțiune foarte subiectivă.

„În cazul cand traseul drumului este situat în lungul unui curs de apă sau lângă malul unui lac la o distanță de maxim 10 metri de la marginea platformei se amplasează parapete de protecție foarte ridicată”, impune la articolul 41 normativul AND 593/2012 (Administrația Națională a Drumurilor) pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri poduri și autostrăzi.

O pată de zăpadă sau gheață pe carosabil, farurile unei mașini care vine din sens opus și care orbește, bolovanii căzuți pe carosabil de pe versantul abrupt, ocolirea unei gropi pot fi cauzele pentru care un șofer poate pierde controlul volanului, părăsind carosabilul.

În loc de parapete CNAIR a tratat problema cu promisiuni. În luna iunie a acestui an, prezent în Mehedinți, șeful CNAIR, directorul general Narcis Neaga, promitea modernizarea a trei drumuri din zonă, printre care și DN57.

Și președintele Consiliului Județean Mehedinți își declara grija față de drumul național. „Unul dintre obiectivele mele este sprijinirea turismului în județul Mehedinți, sub toate formele sale, iar Clisura Dunării este zona care aduce cei mai mulți turiști în ultimii ani. Trebuie să intervenim cât se poate pentru a asigura condiții bune ca și gazde și să așteptăm ca turiștii care vin prima dată, să își dorească să vină și a doua oară. Încă din anul 2014 am început să fac demersuri pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere pe DN 57. În toamna lui 2014 s-au alocat bani și s-au asfaltat 5,6 kilometri între Dubova și Svinița, pe trei tronsoane unde pur și simplu nu mai era asfalt. Ulterior, din 2015 până în 2017 s-au făcut turnat covoare asfaltice pe alte porțiuni grav afectate”,spunea în vară Aladin Georgescu.

În toamna anului trecut, după accidentul de la Coronin, Răzvan Cuc, ministru al Transporturilor la acel moment, cerea un raport privind starea infrastructurii rutiere care ar fi putut contribui la agravarea tragicului accident petrecut recent pe DN57, între Orşova şi Moldova Nouă.

El a cerut la acel moment măsuri împotriva celor care se fac vinovaţi de gestionarea deficitară a zonei aflate în administrarea DRDP Timişoara. “Din documentele primite reiese că secţia de Drumuri Orşova deţinea parapete pe stoc, dar că nu i-a folosit. Directorul Regionalei Timişoara ar fi trebuit să ştie acest lucru şi să dea dispoziţie ca aceste parapete să fie înlocuite”, spunea Răzvan Cuc.

Tot acesta promitea reparația drumului cu bani de la buget. DN 57 va fi reabilitat cu bani de la bugetul de stat, spunea, la Mehedinţi, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

„Vom ataca această problemă pe segmente şi pe sectoare astfel încât să putem suporta şi cheltuielile de la bugetul de stat, pentru că banii sunt alocaţi de la bugetul de stat, nefiind pe fonduri europene. Reparaţia capitală o vom face în primă fază pe tronsonul dintre Orşova şi Eşelniţa şi ulterior vom continua în acelaşi ritm şi pentru restul sectorului de drum. Urmează să lansăm procedura de licitaţie pentru reparaţie capitală între Orşova şi Eşelniţa”, a spus ministrul Răzvan Cuc.

Decesele cauzate de părăsirea carosabilului cu prăbușirea autovehiculelor nu sunt rare în România. În vara anului trecut trei militari au murit şi alţi nouă au fost răniţi după ce camionul în care se aflau s-a răsturnat joi seara şi a căzut într-o prăpastie pe DN 72 la limita județelor Argeş și Brașov. Iarăși drumul național era mărginit de niște parapete joase de piatră așezați intermitent în loc de parapet metalic așezat continuu.

