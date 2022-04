Au apărut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși în legătură cu incidentul în care a fost implicată nava de război a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagră. Autoritățile ucrainene au anunțat că au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocându-i pagube grave. La rândul său, Ministerul rus al Apărării a susținut că nava a fost evacuată după un incendiu la bord care a provocat explozia muniției. Este a 50-a zi de război, iar Rusia pregătește o „ofensivă la scară largă” în est în zilele următoare. Oficialii ucraineni au avertizat că regiunea Donbas va deveni noul teatru de război. Rusia a amenințat că va lovi centrul de comandă de la Kiev. La rândul său, Joe Biden a anunțat transfer de artilerie, blindate şi elicoptere către Ucraina, fiind vorba despre un ajutor militar în valoare de 800 de milioane de dolari.

Live Textul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

ACTUALIZARE 7.30. Au apărut imagini noi din Mariupol, portul la Marea Azov, care a fost bombardat fără oprire din prima zi de război.

În înregistrarea apărută pe rețelele de socializare se vede cum spitalul din oraș a fost distrus complet.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ACTUALIZARE 7.00. Ucraina a anunțat miercuri seară că a lovit cu rachete și avariat nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră, crucișătorul „Moscova”, scrie The Guardian, citându-l pe guvernatorul regiunii Odesa, Maxim Marcenko. Purtătoarea de cuvânt a marinei ucrainene a confirmat că „Moscova” este nava care le-a cerut grănicerilor ucraineni să se predea și care a primit în replică celebra înjurătură „Russian warship, go fuck yourself”. La rândul ei, Rusia a admis că nava a fost serios avariată de o explozie, dar a pus-o pe seama unui incendiu la bordul crucișătorului, care a trebuit evacuat complet.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Rachetele Neptun care păzesc Mara Neagră au provocat avarii serioase navei rusești. Glorie Ucrainei!”, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Maxim Marcenko, pe canalul său de Telegram.

Consilierul prezidențial Oleksii Arestovici a declarat și el într-o intervenție pe YouTube că „s-a petrecut o surpriză cu nava-amiral a flotei ruse din marea Neagră”. Potrivit consilierului, nava ar avea un echipaj de 510 marinari, iar salvarea lor ar fi dificilă, din cauza vremii rele.

Purtătoarea de cuvânt a marinei ucrainene, Natalia Humeniuk, a confirmat că „Moscova” este nava de război care le-a cerut grănicerilor ucraineni de pe Insula Șerpilor să se predea și a primit celebra replică „Russian warship, go fuck yourself!”, potrivit site-ului ucrainean Suspilne News.

Crucișătorul „Moscova” din flota Mării Negre a fost serios avariat ca rezultat al exploziei muniției de la bord, care a fost provocată de un incendiu, iar echipajul a fost evacuat, a anunțat agenția de presă rusă Tass, citând Ministerul Apărării de la Moscova.

„Ca urmare a unui incendiu, muniția de bordul crucișătorului Moscova a explodat. Nava a fost serios avariată. Întreg echipajul a fost evacuat”, se arată în declarația ministerului rus, care a adăugat că investghează cauzele incendiului.

„Moscova” este nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră, lansată la apă în 1983, sub numele „Gloria”. Armamentul principal de la bordul navei este constituit din 16 lansatoare de rachete Vulkan P-1000.

Cele mai recente informații legate de conflictul din Ucraina:

Forțele ruse au „moralul scăzut”, iar o parte din soldații tineri se confruntă cu sentimente de „dezamăgire”, a spus miercuri purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, într-o conferință de presă.

Preşedintele american Joe Biden a anunţat miercuri un nou ajutor militar al SUA pentru Ucraina, în valoare de 800 de milioane de dolari, în special echipamente grele, a arătat Casa Albă într-un comunicat.

Moscova a amenințat miercuri că va lovi centrele de comandă ale Ucrainei, inclusiv la Kiev, ca răspuns la ceea ce consideră acte de sabotaj și atacuri ale soldaților ucraineni pe teritoriul Rusiei.

Preşedintele american Joe Biden l-a sunat miercuri pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-l „asigura și a transmite sprijinul continuu al SUA” pentru Ucraina.

Ministerul rus al Apărării a declarat că portul maritim Mariupol este acum sub controlul său. Cu toate acestea, se pare că orașul-port din sudul Ucrainei nu se află încă sub controlul total al armatei ruse.

Rusia a respins „categoric” acuzaţiile americane de genocid în Ucraina. „Categoric nu suntem de acord cu ei”, a comentat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov după declaraţiile preşedintelui SUA Joe Biden.

Editor : G.M.