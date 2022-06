Alec John Such, membru fondator al trupei Bon Jovi, a murit

Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani, potrivit unui anunț al grupului, relatează BBC.

Such a cântat alături de trupă din 1983 până în 1994, când formația a cunoscut succesul cu piese celebre precum "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer" și "Bad Medicine".

I s-a atribuit meritul de a fi adus trupa împreună și a fost amintit ca un prieten drag care era "sălbatic și plin de viață". Trupa nu a oferit detalii despre cum sau unde a murit Alec John Such.

"Alec a fost parte integrantă a trupei", a scris pe Twitter cântărețul și compozitorul Jon Bon Jovi.

"Avem inima frântă de durere să aflăm că dragul nostru prieten Alec John Such a murit”, a transmis Jon Bon Jovi. "Era un original. Ca membru fondator al Bon Jovi, Alec a fost parte integrantă a trupei. Ca să fiu sincer, ne-am găsit drumul unul către celălalt prin el", a mai scris artistul.

Prieten din copilărie cu toboșarul Tico Torres, el a fost cel care l-a adus pe chitaristul și compozitorul Richie Sambora să vadă trupa cântând, a mai transmis Jon Bon Jovi.

"Astăzi, aceste amintiri speciale îmi aduc un zâmbet pe buze şi o lacrimă în ochi. Ne va fi foarte dor de el", a conchis artistul, în postarea sa de pe rețeaua socială.

Născut la New York la 14 noiembrie 1951, Such a cântat inițial într-o trupă numită The Message.

"Aveam 31 de ani când m-am alăturat. Eram cu 10 ani mai în vârstă decât restul trupei. Sora mea s-a supărat foarte tare în cele din urmă pentru că ziarele o descriau ca fiind sora mea mai mare, când de fapt era mai tânără", povestea Alec John Such într-un interviu.

