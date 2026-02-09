Live TV

Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de securitate: Încercăm să întărim Alianța, nu să ne retragem

Data actualizării: Data publicării:
Matthew Whitaker
Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Foto: Profimedia
Din articol
Comerț și Groenlanda Povara securității trebuie împărțită Ce urmează la Conferința de Securitate de la München

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns la concluziile raportului premergător Conferinței de Securitate de la München (MSC), ale cărei lucrări vor fi deschise vineri. El a declarat că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit”, după ce documentul avertiza că cea mai mare provocare pentru ordinea internațională liberală „vine din interior”, prin schimbarea modului de gândire al administrației americane privind alianțele sale, scrie The Guardian.

Whitaker a subliniat că Statele Unite nu vor să desființeze NATO sau să submineze alianțele existente, ci să „echilibreze modul în care povara apărării este împărțită între țările NATO”. El a adăugat:

„Acesta este primul lucru pe care îl resping: încercăm să întărim NATO, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcționeze așa cum a fost concepută, ca o alianță de 32 de aliați puternici și capabili.”

Diplomatul a insistat că partenerii europeni trebuie să își mărească cheltuielile pentru apărare și să demonstreze că pot „respecta promisiunile făcute, inclusiv noile obiective de cheltuieli ale NATO, de 5% din PIB”. În plus, el a criticat Europa pentru că „există multe discuții și puține acțiuni, aliații petrecând mai mult timp discutând problemele decât rezolvându-le”.

Comerț și Groenlanda

Referitor la comerț, Whitaker a spus că SUA vor să conteste acordul comercial „nedrept” cu Europa, care „a dus la faptul că Europa a profitat și a înregistrat un excedent comercial uriaș cu SUA”.

Despre Groenlanda, ambasadorul a subliniat că interesul SUA vizează doar securitatea teritoriului: „Chinezii au făcut două încercări, cel puțin în Groenlanda; una prin porturi, încercând să investească în porturi, și a doua, încercând să investească în aeroport, așa că acestea sunt probleme reale.”

Povara securității trebuie împărțită

Whitaker a reiterat că SUA se așteaptă ca Europa să „devină mai puternică și să împartă povara securității europene cu Statele Unite și, în cele din urmă, să preia apărarea convențională a continentului european, împreună cu umbrela nucleară globală a Statelor Unite”.

În opinia ambasadorului, UE trebuie să „simplifice” și să încurajeze „asumarea de riscuri” pentru a valorifica mai bine talentul european și a nu rămâne în urmă în competiția globală: „Noi numim asta dereglementare. Voi o numiți simplificare. Indiferent cum o numiți, va trebui să încurajați formarea de capital și asumarea de riscuri.”

Ce urmează la Conferința de Securitate de la München

Comentariile lui Whitaker oferă o avanpremieră a temelor care vor fi abordate la MSC în acest weekend, când experți cheie în domeniul securității și politicii externe din UE și SUA se vor reuni la München. Secretarul de stat american Marco Rubio va fi cel mai înalt reprezentant al SUA și este așteptat să țină un discurs sâmbătă.

Whitaker s-a distanțat de retorica agresivă a lui Trump, afirmând că „a răspunde la fiecare postare pe Truth Social sau tweet al președintelui Trump ar fi o muncă cu normă întreagă” și că analiza de securitate a strategiei americane este solidă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
1
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
2
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
5
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
Digi Sport
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dynamic Front 26
Cel mai mare exerciţiu multinaţional din Europa se desfăşoară la Cincu. Generalul Steve Carpenter: „Suntem entuziasmați”
Demonstrationszug Schulstreik gegen Wehrpflicht, Nürnberg, 05.12.2025
Moscova va activa rețeaua Friedensbewegung pentru a sabota Conferința de la Munchen, avertizează serviciile secrete ucrainene
KTO Rosomak next to the Concrete barriers that are part of Poland's East Shield fortification at Poland's border with Russia in Dabrowka
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate
tancuri rusești în timpul exercițiilor militare Rusia-Belarus din 2022
O nouă simulare de război arată cum Rusia și-ar atinge „majoritatea obiectivelor” în doar câteva zile, dacă ar invada o țară NATO
exercitii militare smardan
Exerciții româno-americane la Smârdan. Nicușor Dan: „Activitățile comune ne cresc capacitatea de acțiune în cadrul NATO”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SENAT - DEZBATERE MOTIUNE - 9 FEB 2026
Circ la citirea celor trei moțiuni simple, la Senat. Două dintre ele...
Petrișor Peiu, senator AUR.
AUR cere sprijinul PSD pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan...
07.08.2026, New York City
Călătorii cu destinaţia SUA, care nu au nevoie de viză, trebuie să...
Photo illustration in Ukraine - 13 Sept 2021
România a primit avizul formal al OCDE pentru afaceri fiscale...
Ultimele știri
JO 2026 Milano Cortina. Sportivii se plâng ca medaliile olimpice se rup imediat. Anunțul organizatorilor
Ghislaine Maxwell refuză să depună mărturie în Congresul SUA în cazul Epstein
SUA au sechestrat un petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea blocadei instituite de Washington în Caraibe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru s-a despărțit de mama copiilor săi, după ce s-a vehiculat că are o amantă. Anunțul...
Adevărul
Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Se pregătește lovitura: contract pe 10 ani pentru Gică Hagi!
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%? Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor.
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show