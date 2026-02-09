Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de securitate: Încercăm să întărim Alianța, nu să ne retragem

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns la concluziile raportului premergător Conferinței de Securitate de la München (MSC), ale cărei lucrări vor fi deschise vineri. El a declarat că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit”, după ce documentul avertiza că cea mai mare provocare pentru ordinea internațională liberală „vine din interior”, prin schimbarea modului de gândire al administrației americane privind alianțele sale, scrie The Guardian.

Whitaker a subliniat că Statele Unite nu vor să desființeze NATO sau să submineze alianțele existente, ci să „echilibreze modul în care povara apărării este împărțită între țările NATO”. El a adăugat:

„Acesta este primul lucru pe care îl resping: încercăm să întărim NATO, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcționeze așa cum a fost concepută, ca o alianță de 32 de aliați puternici și capabili.”

Diplomatul a insistat că partenerii europeni trebuie să își mărească cheltuielile pentru apărare și să demonstreze că pot „respecta promisiunile făcute, inclusiv noile obiective de cheltuieli ale NATO, de 5% din PIB”. În plus, el a criticat Europa pentru că „există multe discuții și puține acțiuni, aliații petrecând mai mult timp discutând problemele decât rezolvându-le”.

Comerț și Groenlanda

Referitor la comerț, Whitaker a spus că SUA vor să conteste acordul comercial „nedrept” cu Europa, care „a dus la faptul că Europa a profitat și a înregistrat un excedent comercial uriaș cu SUA”.

Despre Groenlanda, ambasadorul a subliniat că interesul SUA vizează doar securitatea teritoriului: „Chinezii au făcut două încercări, cel puțin în Groenlanda; una prin porturi, încercând să investească în porturi, și a doua, încercând să investească în aeroport, așa că acestea sunt probleme reale.”

Povara securității trebuie împărțită

Whitaker a reiterat că SUA se așteaptă ca Europa să „devină mai puternică și să împartă povara securității europene cu Statele Unite și, în cele din urmă, să preia apărarea convențională a continentului european, împreună cu umbrela nucleară globală a Statelor Unite”.

În opinia ambasadorului, UE trebuie să „simplifice” și să încurajeze „asumarea de riscuri” pentru a valorifica mai bine talentul european și a nu rămâne în urmă în competiția globală: „Noi numim asta dereglementare. Voi o numiți simplificare. Indiferent cum o numiți, va trebui să încurajați formarea de capital și asumarea de riscuri.”

Ce urmează la Conferința de Securitate de la München

Comentariile lui Whitaker oferă o avanpremieră a temelor care vor fi abordate la MSC în acest weekend, când experți cheie în domeniul securității și politicii externe din UE și SUA se vor reuni la München. Secretarul de stat american Marco Rubio va fi cel mai înalt reprezentant al SUA și este așteptat să țină un discurs sâmbătă.

Whitaker s-a distanțat de retorica agresivă a lui Trump, afirmând că „a răspunde la fiecare postare pe Truth Social sau tweet al președintelui Trump ar fi o muncă cu normă întreagă” și că analiza de securitate a strategiei americane este solidă.

