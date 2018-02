Avalanșă de insulte la adresa turcilor pe scena politică din Germania, într-un context de maximă tensiune între Ankara și Berlin

Un ales al extremei drepte germane a declanşat joi un scandal, catalogându-i pe turci „negustori de chimion” şi „cămilari”, ultimul derapaj dontr-o lungă serie din partea acestei mişcări, relatează AFP, citată de News.ro.

Şeful statului german Frank-Walter Steinmeier a denunţat o „strategie” pusă în aplicare de Alternativa pentru Germania (AfD), constând în „afirmaţii excesive, atitudini lipsite de ruşine şi pline de ură”.

Preşedintele, autoritatea morală supremă în Germania, i-a îndemnat pe „cetăţenii şi cetăţenele acestei ţări” să „nu se lase manipulaţi”.

El a criticat astfel declaraţii pe care le-a făcut miercuri André Poggenburg, un ales AfD, la o reuniune politică în estul Germaniei.

Reprezentant AfD într-o regiune din fosta RDG, unde acest partid islamofob şi antiimigranţi este deosebit de bine implantat, Poggenburg i-a catalogat pe turci drept „negustori de chimion”.

„Colibele lor de chirpici”

„Ei au un genocid de 1,5 milioane de persoane în fund”, a adăugat el, referindu-se la genocidul armenilor (1915-1916), negat de Ankara.

„Şi vor să ne înveţe câte ceva despre istorie şi patrie? Spun numai prostii! Aceşti cămilari ar trebui să se întoarcă la ei, mult dincolo de Bosfor, la colibele lor de chirpici şi la poligamia lor”, a adăugat el.

Alesul, care a spus joi că a făcut „satiră politică”, răspundea astfel unor critici din partea unor membri ai comunirtăţii turce din Germania - de aproximativ trei milioane de oameni - la adresa înfiinţării unui Minister de Interne şi al Patriei în Germaniei.

Acest minister este prevăzut în viitorul Guvern pe care cancelarul conservator în exerciţiu Angela Merkel vrea să-l pună pe picioare împreună cu social-democraţii.

„Ne temem (că înfiinţarea acestui minister) nu va aduce nici coeziune şi nici apartenenţă, ci excludere şi dezbinare”, a declarat Atila Karabörklü, unul dintre liderii comunităţii turce din Germania (TGB).

Titulatura ministerului „Patriei”, nouă în Germania în acest portofoliu, este considerată un gest adresat electoratului celui mai conservator, îngrijirat de cei peste un milion de migranţi din ţară, din 2015, şi de posibile repercusiuni asupra tradiţiilor naţionale.

Şocate de afirmaţiile alesului de extremă dreapta, asociaţii turce au anunţat joi depuneri de plângeri cu privire la „incitare la ură rasială”.

„Nu putem ignora asemenea insulte şi suprta în tăcere”, a declarat pentru agenţia germană de presă DPA Gökay Sofuoglu, preşedintele TGB, iar Federaţia Turcă de la Berlin şi Brandebourg, o regiune din jurul capitalei germane, pregăteşte o plângere similară.

Parchetul din Dresda (est) a anunţat, de asemenea, că examinează o deschidere a unei posibile proceduri contra alesului.

„GOEBBELS”

În celelalte partide politice, condamnările au curs.

Stânga Radicală (Die Linke) a apreciat că extrema dreaptă germană „se apropie de Goebbels”, ministrul Propagandei al lui Adolf Hitler.

Preşedintele AfD Jörg Meuthen l-a condamnat cu jumătate de gură pe alesul său. El a apreciat că Poggenburg a „mers prea departe” şi şi-a exprimat regretul faţă de criticile la adresa Ministerului Patriei care este, în opnia sa, „realitate evidentă în alte ţări”.

Această polemică a avut loc în ziua unei întâlniri între Merkel şi premierul turc Binali Yildirim, o etapă importantă în eforturile în vederea unei apropieri între cele două ţări, în urma unui an de probleme şi tensiuni.

AfD, care exploatează temeri ale opiniei publice legate de refugiaţi, şi-a făcut o intrare deranjantă prin alegerile legislative din septembrie în Camera Deputaţilor, în care are aproape 100 de aleşi.

Membrii săi sunt nişte obişnuiţi ai unor derapaje rasiste, care fac parte dintr-o strategie vizând să forţeze limitele a ceea ce se poate spune în acest domeniu în Germania, o ţară mult timp bântuită de amintirea nazimului.

Declarațiile injurioase ale Afd vin într-un context extrem de volatil în relațiile dintre Turcia și Germania.

Cancelarul german în exerciţiu Angela Merkel a avertizat joi că relaţiile tensionate între ţara sa şi Turcia nu vor putea reveni la normal fără punerea în libertate a unui jurnalist turco-german de către Ankara şi o ameliorare a statului de drept în Turcia, transmite Agerpres.



Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discuţii care ar urma să contribuie la dezgheţarea raporturilor dintre Germania şi Turcia, după un an şi jumătate de relaţii tensionate.



Principalul punct de divergenţă îl constituie situaţia jurnalistului germano-turc Deniz Yücel, aflat de un an în detenţie în Turcia sub acuzaţia de sprijinire a „terorismului”.



Între altele, Angela Merkel a estimat că nu este de aşteptat în viitorul apropiat o posibilă ameliorare a Uniunii vamale între Turcia şi Uniunea Europeană, ameliorare dorită de către Ankara.



„Din punctul nostru de vedere o extindere a Uniunii vamale nu poate fi avută în vedere decât dacă suntem convinşi suplimentar'' că în Turcia situaţia statului de drept se îmbunătăţeşte.