Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Data publicării:
F-47

US Air Force confirmă că dezvoltarea avionului F-47 se desfășoară conform calendarului stabilit, primul zbor fiind prevăzut pentru 2028, în ciuda pierderilor recente de 12 miliarde de dolari înregistrate de Boeing și a întârzierilor proiectelor din portofoliu.

Dezvoltarea avionului de vânătoare F-47 de generația a șasea este programată să fie finalizată în următorii doi ani, primul zbor fiind prevăzut pentru 2028. Crearea avionului de luptă de generație următoare decurge bine, potrivit generalului Dale White, care supraveghează sistemele critice de armament, inclusiv F-47.

„Ne descurcăm excepțional de bine”, îl citează Air and Space Forces Magazine. „Boeing a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește consolidarea capacității de personal.

În etapele incipiente ale unor astfel de programe, se observă de obicei o creștere a personalului în conformitate cu calendarul și sarcinile care trebuie îndeplinite. Ei au gestionat foarte bine acest aspect”, afirmă White, subliniind că proiectul F-47 respectă în prezent termenele stabilite.

„Se remarcă faptul că primul avion este deja în producție la fabrica Boeing. Am obținut cu adevărat un avantaj la începutul acestui program, care, în timp, a dat rezultate extraordinare”.

Această evaluare pozitivă a Boeing a venit pe fondul unei serii de probleme cu diverse proiecte care au afectat compania în ultimii ani. Boeing a încheiat anul 2024 cu pierderi de aproape 12 miliarde de dolari, a început vânzarea de active anul trecut și a continuat să înregistreze pierderi.

Contractul pentru avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea poate fi cu adevărat esențial pentru companie, devenind fie succesul său incontestabil, fie îngropând Boeing. Chiar dacă în prezent totul decurge exact conform programului, multe obstacole ascunse pot apărea mai târziu, scrie Defense Express.

 

Editor : Sebastian Eduard

