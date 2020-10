Care este riscul ca Trump să moară de COVID-19. Președintele SUA este în vârstă și ușor obez

Donald Trump are 74 de ani și este supraponderal și intră în categoria de risc a pacienților COVID-19. Medicii au avertizat că președintele SUA are numeroși factori care ar putea duce la complicații, după infectarea cu coronavirus, scrie The Guardian.

Un studiu publicat în martie, în revista medicală The Lancet, a constatat că, deși rata generală a mortalității pentru persoanele cu Covid-19 a fost de 1,4%, aceasta a crescut la 8,6% pentru persoanele de 70 de ani.

De asemenea, bărbații sunt aproape de două ori mai predispuși să moară din cauza Covid-19 decât femeile, iar datele publicate de Centrul American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că, la 74 de ani, riscul lui Trump de a fi internat este de cel puțin cinci ori mai mare, iar riscul de a muri, de 90 de ori mai mare decât pentru o persoană cu o vârstă o medie de 18-29 de ani.

Principalul expert australian privind pandemia de coronavirus, doctorul Norman Swan (cel care are o funcție echivalentă cu a lui Anthony Fauci), a estimat care este probabilitatea ca președintele SUA să nu scape cu viață după ce s-a infectat cu Sars-Cov-2, potrivit.

Ținând cont că președintele american are 74 de ani, rata mortalității la această vârstă este de 5-12%.

Dar, a adăugat acesta, obezitatea (Trump a trecut ușor limita către obezitate la ultimul său consult medical) crește riscul cu încă 40%, ceea ce înseamnă că posibilitatea decesului este de 7-18%.

Medicul personal al lui Donald Trump a anunțat că președintele american este bine și va rămâne izolat la Casa Albă pentru moment.

Însă, doctorii avertizează că simptomele ușoare la debut nu sunt un indicator că cineva ar evita o boală mai severă.

Președintele SUA Donald Trump, 74 de ani, a anunțat că este infectat cu coronavirus. Într-un mesaj pe Twitter, el a anunțat că și soția sa, Melania, a ieșit pozitivă în urma testării.

Editor : R.K.