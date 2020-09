Cele două ore care i-au salvat viața lui Aleksei Navalnîi. Filmul supraviețuirii

Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi este în comă într-un spital din Berlin, iar Germania a anunțat că a fost otrăvit, în Rusia, cu neurotoxina noviciok. Lui Aleksei Navalnîi i s-a făcut rău în timp ce era la bordul unui avion care plecase din Siberia și avea ca destinație Moscova. Pilotul a decis să facă o aterizare de urgență la Omsk, iar după două zile, oficialii ruși au fost convinși în cele din urmă să permită trasferarea opozantului rus în Germania, cu un avion medical.

BBC a pus cap la cap toate secvențele filmului care arată lupta dramatică pentru supraviețuire a lui Aleksei Navalnîi. Undeva, în văzduhul Siberiei, două ore au fost cruciale pentru viața unui om.

Cum a decurs dimineața

Era 20 august și Aleksei Navalnîi urma să se îmbarce la bordul unei curse a companiei S7 care să-l ducă de la Tomsk la Moscova. Toată dimineața nu a mâncat și nu a băut nimic în afara unui ceai pe care și l-a cumpărat de la o cafenea a aeroportului Bogașevo din Tomsk, susține purtătoarea sa de cuvânt, Kira Iarmiș.

Un alt pasager al respectivei curse, Ilia Agheev, l-a văzut pe Navalnîi bând ceaiul cu o oră înainte de ora programată pentru decolare. Opozanttul zâmbea și glumea cu ceilalți pasageri care îl recunoșteau.

Aleksei Navalnîi înainte de îmbarcarea în avion, pe aeroportul din Tomsk Foto: Ilia Agheev via BBC

Începe să nu se simtă bine la scurt timp de la decolare

Ora 8:01 - 8:30, ora locală (1:01 - 1:30 GMT). În prima jumătate de oră de la decolare, Navalnîi a început să nu se simtă bine. Însoțitorii de zbor împărțeau apă pasagerilor, dar el a refuzat-o. Apoi s-a ridicat să meargă la toaletă.

Un alt pasager a încercat să folosească toaleta, dar Aleksei Navalnîi era deja înăuntru de vreo 20 de minute. A început să se facă coadă în fața ușii.

În jurul orei 8:50 (1:50 GMT), deja toți cei patru însoțitori de bord știau că unul dintre pasageri nu se simte bine.

Este vreun doctor la bord?

Câteva minute mai târziu, în jurul orei 9:00 (2:00 GMT), una dintre stewardese a întrebat la microfon dacă este vreun doctor la bord. Ceilalți pasageri au realizat că situația era gravă.

Pilotul a fost informat, iar restul echipajului a încercat să-i acorde primul ajutor lui Navalnîi.

Asistentul său, Ilia Pahomov, a mers pe coridor cerând ajutor pasagerilor. O femeie, al cărei nume nu este cunoscut, s-a ridicat și a spus că este asistentă.

În următoarea jumătate de oră, ea și însoțitorii de bord s-au străduit să-l țină pe Navalnîi în stare de conștiență până când pilotul a putut să facă aterizarea de urgență, potrivit companiei S7.

Nu vorbea, doar gemea și țipa

Serghei Nejeneț, avocat de profesie, stătea pe rândul din spate, în apropiere de locul unei Navalnîi primea îngrijiri medicale. „Am început să fiu atent la ce se întâmplă când o însoțitoare de zbor a întrebat dacă este cineva care are pregătire medicală. Câteva minute mai târziu, pilotul a anunțat că vom ateriza la Omsk, pentru că un pasager nu se simte bine. Am realizat că pasagerul respectiv era Navalnîi abia după ce am aterizat, când m-am uitat pe Twitter și am văzut postarea purtătoarei sale de cuvânt”, a povestit Nejeneț pentru BBC.

„La câteva minute de la anunțul prin care se întreba dacă este vreun doctor la bord, Aleksei a început să geamă și să țipe. Stătea întins pe podea, în partea de avion rezervată pentru echipaj. Nu spunea nimic, doar se văita. Apoi a venit asistenta. Nu știu ce făceau, că nu vedeam. Dar i-am auzit cum îi tot spuneau: Aleksei, bea, bea, Aleksei, respiră. Când îl auzeam gemând, într-un fel, noi, restul, ne simțeam mai bine, pentru că ne spuneam că cel puțin încă este în viață. Subliniez, la momentul acela, nu știam că este Navalnîi”, a relatat avocatul.

Doi dintre colaboratorii lui Navalnîi stăteau în picioare, în preajmă. Unul dintre ei era purtătoarea sa de cuvânt, Kira Iarmiș. „Era foarte nervoasă, iar când a fost întrebată ce s-a întâmplat, a spus: Nu știu, probabil a fost otrăvit”, a relatat Serghei Nejeneț.

I-a fost golit stomacul?

Echipajul a cerut rapid permisiunea pentru o aterizare de urgență la Omsk, iar aceasta i-a fost acordată imediat, potrivit companiei aeriene.

Era ora locală 8:20 (2:20 GMT). De la momentul în care pasagerii au fost anunțați despre aterizarea de urgență, a trecut ceva mai mult de jumătate de oră până când avionul a ajuns pe pistă.

Echipa tot verifica uitându-se pe geam și se plângea că fiind așa de înnorat, va dura mai mult aterizarea, iar Aleksei nu era deloc bine.

Avocatul a auzit zgomote specifice vomatului, în timp ce îl rugau să bea.

Medicul-șef al aeroportului din Omsk, Vasili Sidorus, a refuzat să confirme sau să infirme dacă i-a fost golit stomacul. S-a limitat să spună: „Au fost de toate”.

Dacă suspectau o indigestie, e posibil să fi fost făcut această manevră, spune expertul israelian în terapie intensivă Mihail Fremderman. Dar n-ar fi ajutat în cazul unei otrăviri cu compușii organofosforici despre care germanii vorbesc acum (noviciok). Iar dacă băutura sau hrana lui Navalnîi ar fi fost otrăvită, făcându-l să verse i-ar fi pus în pericol și pe cei care îi acordau ajutor medical, și pe cei care ar fi făcut curățenie după aceea în avion, a arătat expertul.

La ora 9:01, ora Omskului (3:01 GMT), avionul a aterizat, iar la ora 9:03, echipa medicală a aeroportului era deja la bord.

„Ăsta nu e un caz pentru noi!”

De îndată ce l-au examinat pe Navalnîi, medicii au spus: „Ăsta nu este un caz pentru noi - are nevoie de terapie intensivă”, își aminteșete Nejeneț. Apoi, unul dintre ei a sunat pentru a cere o ambulanță cu aparatură de terapie intensivă și le-a cerut să vină direct pe pistă, spunând că pacientul e în stare gravă. Medicul a explicat la telefon ce culoare este avionul și i-a cerut șoferului să oprească chiar în dreptul scărilor.

Au mai trecut încă 10 minute până când a venit ambulanța. În timpul acesta, doctorii i-au luat tensiunea lui Navalnîi și i-au administrat o perfuzie, dar „cred că le era clar și lor că nu îi e de niciun folos”, spune avocatul.

Dr. Sidorus spune că el personal nu l-a tratat pe Aleksei Navalnîi, dar colegii lui s-au străduit să-i salveze viața.

„A fost greu să înțelegem ce s-a întâmplat, pentru că nu putea vorbi. Au făcut tot ce trebuiau să facă, au salvat viața unui om și s-au asigurat că a fost transportat la spitalul adecvat”, a spus medicul aeroportului din Omsk.

Pasagerii spun că medicii au petrecut între 15 și 20 de minute ca să-l examineze pe Navalnîi la bordul avionului.

La ora locală 9:37 (3:37 GMT), a fost scos din avion și băgat pe targă în ambulanța care apoi a pornit spre Spitalul de Urgență nr. 1 din Omsk.

La aterizarea la Moscova, la bord au urcat polițiști și oameni în combinezoane

Avionul a fost realimentat și după o jumătate de oră și-a continuat cursa către Moscova.

„Când am aterizat pe aeroportul Domodedovo din Moscova, la bordul avionului au urcat polițiști și oameni îmbrăcați în combinezoane”, a povestit Serghei Nejeneț. „Le-au cerut pasagerilor care aveau locuri în apropierea locului unde stătuse Aleksei să rămână, restul au fost liberi să plece. Aleksei a stat undeva în centrul avionului, pe rândul 10 sau 11”, își amintește avocatul.

Mărturisește că i s-a părut ciudat că a venit poliția la bord. „La acel moment, cazul nu părea de natură penală. Și totuși, era serviciul de securitate”, menționează Serghei Nejeneț.

Tulburare metabolică la Omsk, otrăvire cu noviciok la Berlin

Timp de două zile, spitalul din Omsk l-a ținut pe Navalnîi în secția pentru intoxicări acute. Inițial, medicii ruși nu și-au dat acordul ca el să fie luat cu un avion medical și dus în Germania, invocând că starea lui este instabilă.

Totuși, la 22 august, Navalnîi a fost transferat la clinica Charité din Berlin, iar după două zile medicii germani au spus că analizele pe care le-au făcut indică o otrăvire.

Doctorii din Omsk, inclusiv medicul-șef al Spitalului de Urgență nr. 1 și medicul-șef toxicolog, au insistat că nu au fost depistate niciun fel de substanțe otrăvitoare în corpul lui Navalnîi cât timp acesta s-a aflat în grija lor. Ei au indicat ca posibil diagnostic „o tulburare de natură metabolică”.

BBC a solicitat un punct de vedere autorităților medicale din Omsk și detalii despre spitalizarea lui Aleksei Navalnîi, dar nu a primit niciun răspuns.

Redactor: Luana Păvălucă