Serbia e în doliu, după ce un elev de 14 ani a intrat înarmat în școală și a tras la întâmplare pe hol și într-o sala de clasă. Opt colegi și paznicul școlii au fost uciși, iar alte 7 persoane, inclusiv profesorul de istorie al atacatorului, sunt în stare gravă la spital. Supraviețuitorii povestesc îngroziți că adolescentul avea două arme și cinci încărcătoare pe care le-a descărcat în toți cei pe care i-a întâlnit. Polițiștii au fost șocați de violența atacului, pe care tânărul l-ar fi planificat timp de o lună. O lună în care nimeni, nici măcar părinții nu și-au dat seama ce urma să facă. Tânărul a fost reținut, la fel și părinții lui. Ancheta este încă în desfășurare la școala din Belgrad. Acolo este și echipa Digi24 - Mihai Vălușescu și Mihai Pop. Sunt primii jurnaliști români care transmit în direct de la locul tragediei.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Suntem pe strada unde se află liceul la care s-a întâmplat toată această nenorocire în această dimineață. Sunt măsuri de securitate sporite în capitala Serbiei. Strada a fost complet închisă la ambele capete. Sunt zeci de polițiști prezenți la fața locului și nimeni nu poate intra sau ieși din acel perimetru de securitate.

Este un eveniment care a atras atenția presei internaționale. Am numărat 25 de echipe de televiziune prezente aici, care transmit în toată lumea.

În această dimineață s-au auzit focuri de armă pe stradă. Am reușit să vorbim cu câțiva oameni prezenți la fața locului, care au auzit tot ce s-a întâmplat. A fost o nebunie totală. Oamenii ne-au povestit că s-au speriat foarte tare. În schimb, forțele de ordine au intervenit imediat.

Din păcate, până în acest moment bilanțul victimelor a ajuns la 9 persoane decedate – 8 elevi și un agent de securitate. De asemenea, 7 persoane sunt în stare gravă, între care și o profesoară de istorie.

Elevul de 14 ani ar fi premeditat toate aceste lucruri, spun cei din presa din Serbia cu care am reușit să stăm de vorbă până în acest moment.

La fața locului au venit foarte mulți oameni și la fiecare colț al acestei străzi au fost lăsate flori în memoria celor care și-au pierdut viața în urma acestui eveniment extrem de regretabil și de necrezut atât pentru autorități, cât și pentru sârbii de rând, pentru că oamenii ne-au povestit că nu prea sunt obișnuiți cu astfel de atacuri armate în Serbia, o țară care are un regim destul de greu al armelor.

Băiatul de 14 ani, elev în clasa a VII-a, a fost arestat. Autoritățile din Serbia au organizat o conferință de presă în care au anunțat acest lucru și au anunțat și care este starea victimelor. Elevii sunt în stare gravă și au fost duși la spitalul din Belgrad, unde medicii încearcă să le salveze viața.

Ce s-a întâmplat

Anchetatorii spun că atacatorul știa foarte bine ce are de făcut și locul în care să-și desfășoare oribilul scenariu. Băiatul de 14 ani avea la el două arme de foc și cinci încărcătoare pline. Mai mult, în rucsacul lui poliția a găsit și 4 cocktail-uri Molotov.

Veselin Milić, șeful Poliției din Belgrad: „Suspectul a recunoscut că a plănuit acest atac și că a avut o listă cu numele copiilor pe care voia să-i lichideze, să-i asasineze. A făcut singur acest plan, plănuise cum să intre și să iasă apoi din școală”.

La prima oră, puțin după începerea cursurilor, atacatorul a intrat în curtea școlii și l-a împușcat pe paznic, după o scurtă altercație. Apoi, pe un coridor a întâlnit trei fete asupra cărora a tras și le-a ucis pe loc. După, a mers către clasa lui, a intrat la ora de istorie și a început să tragă. Profesoara a fost prima lovită, apoi colegii de clasă.

Danica Grujicic, ministrul Sănătății din Serbia: „8 copii și un gardian au fost uciși. Ei nu se vor mai întoarce la noi. 6 copii și o profesoară au fost internați la spitale din Belgrad. Este o situație fără precedent. Este cel mai rău lucru pe care l-am văzut în viața cariera mea de doctor și în viața mea de om”.

Mărturiile din școala unde a avut loc atacul sunt cutremurătoare.

„A început să tragă la întâmplare, avea două încărcătoare în mână, a împușcat mai întâi profesorul de istorie, apoi a continuat. A ucis doi dintre prietenii noștri, m-am întins deasupra lor, ca să creadă că sunt moartă. A părăsit sala de clasă, dar împușcăturile încă se auzeau...”, a spus o elevă, citată de nova.rs.

Nu este singura mărturie tulburătoare. Tatăl unei eleve este în stare de șoc, după ce a intrat în școală și a găsit cadavrele paznicului și ale unor elevi aproape de intrare.

„Am auzit 20 de împușcături la intrarea principală a școlii și nu am înțeles nimic. Profesorul ne-a spus că ar trebui să stăm cu toții aici, apoi a venit profesorul de istorie și a spus că sunt împușcături în școală. Am fugit. Era o panică generală. Nu știam ce se întâmplă. Poliția a venit repede, cred că erau 10, 15 patrule”, spune tatăl unei eleve, citat de kurir.rs.

Veselin Milić, șeful Poliției din Belgrad: „Poliția a primit un telefon de la asistenta directorului școlii generale «Vladislav Ribnikar» pentru a raporta atacul. Imediat am trimis patrule. La 8.42, o persoană necunoscută a sunat și a spus că a împușcat mai multe persoane la școala generală «Vladislav Ribnikar»”.

Atacatorul fusese cu o zi înainte la petrecerea unui prieten și nimic nu părea să prevestească planul său sinistru. Dar, există informații care spun că elevul primise o notă proastă la istorie, deși ar fi fost olimpic. Asta ar putea explica de ce atacul a avut loc chiar la ora de istorie. Nici tabloul de familie al elevului nu este atât de simplu cum părea la prima vedere: el provenea dintr-o familie destrămată.

