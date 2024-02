Cum a reușit „cel mai cool dictator din lume” să transforme o țară asediată de bandele de criminali în una dintre cele mai sigure

Oamenii din El Salvador l-au votat din nou pe cel care s-a autointitulat „cel mai cool dictator din lume”, Nayib Bukele, pentru un al doilea mandat ca președinte, după ce în primii cinci ani în fruntea țării a reușit să transforme El Salvador din una dintre cele mai violente țări de pe glob în una dintre cele mai sigure din America Latină, potrivit BBC.

Președintele Bukele susține că a obținut o victorie clară, câștigând peste 85% dintre voturi. Dacă acest rezultat se confirmă, nici măcar cei mai cunoscuți președinți populiști din regiune, precum Hugo Chavez al Venezuelei sau Evo Morales al Boliviei, nu s-au bucurat de o susținere atât de mare.

În discursul prin care și-a anunțat victoria, Bukele a spus că țara sa a intrat în istorie. „De ce stau așa de mulți cu ochii pe o țară latino-americană mică? Pentru că le este frică de puterea exemplului”, le-a spus el susținătorilor săi.

„Salvadorienii au arătat întregii lumi că orice problemă se poate rezolva dacă există voința de a face asta”, a mai spus Bukele, potrivit revistei Time.

El Salvador a inaugurat în 2023 cea mai mare închisoare din America Latină, special construită pentru a-i ține pe membrii bandelor de criminali arestați în masă de Bukele. Foto: Profimedia Images

Bukele, care s-a descris drept „cel mai cool dictator din lume”, este foarte popular în țara sa, dar și în întreaga regiune a Americii Latine, și nu are, practic, niciun adversar politic care să-i poată pună probleme.

Ascensiunea de neegalat a lui Bukele se datorează unui singur lucru: scăderea uimitoare a ratei criminalității din El Salvador. De când a ajuns la conducerea țării în 2019, rata crimelor a scăzut de la 38 / 100.000 de locuitori, în acel an, la 7,8 în 2022 – cu mult sub media din America Latină de 16,4 la suta de mii de locuitori înregistrată în același an, potrivit The New York Times.

1 din 45 de adulți în El Salvador se află la închisoare

Războiul purtat de Bukele împotriva crimei organizate a distrus aproape în totalitate bandele de stradă care au terorizat populația timp de mai multe decenii. În același timp, însă, țara a suferit enorm la capitolul apărării drepturilor omului, libertăților civile și democrației.

Din martie 2022, atunci când Bukele a declarat stare de urgență, forțele de securitate au închis peste 75.000 de persoane. Cifrele sunt incredibile: în El Salvador, 1 din 45 de adulți se află la închisoare. Între timp, guvernul a recunoscut că cel puțin 7.000 dintre ei au fost reținuți din greșeală și au fost eliberați, potrivit AP.

Alți lideri din regiune au luat aminte de ceea ce se întâmplă în El Salvador și concep planuri pentru a adopta și în țările lor o parte din măsurile drastice impuse de Bukele.

Dar condițiile care i-au permis lui Bukele să aibă așa un succes și să devină atât de popular sunt unice El Salvadorului și ar fi imposibil de exportat în alte țări.

Bukele susține că a câștigat alegerile prezidențiale cu peste 85% din voturi. Foto: Profimedia Images

Familiile cu copii din capitala țării, San Salvador, se pot plimba din nou în siguranță prin parcuri și pot traversa fostele granițe ale cartierelor controlate în trecut de bandele de criminali. Centrul orașului, care timp de mulți ani era aproape gol după lăsarea serii, este acum foarte animat până noaptea târziu.

El Salvador, care a făcut tranziția înspre un stat democratic în anii '90, și-a schimbat între timp direcția. Bukele controlează acum toate puterile statului. Națiunea de 6,4 milioane de oameni este condusă ca un stat polițienesc.

Soldații și ofițerii de poliție ridică deseori oameni de pe stradă și îi țin la închisoare pe termen nelimitat fără să ofere explicații sau să le permită accesul la avocați. Deținuții sunt torturați, iar persoanele care critică guvernul sunt amenințate cu urmărirea penală și jurnaliștii sunt monitorizați în permanență.

Bukele a încercat să negocieze cu liderii bandelor de infractori. Apoi, a schimbat tactica

În timp ce alte țări precum Honduras, Ecuador sau Chile se confruntă cu o explozie a actelor de violență comise de bandele de infractori, oamenii din aceste țări îl susțin pe Bukele și își doresc ca cineva ca el să vină și la ei să îndrepte lucrurile – în Chile, 78% din populație îl susține pe Bukele.

Nu este de mirare de ce modelul dur aplicat de Bukele împotriva infractorilor este atât de popular: în 2021, în America Latină se găseau 38 dintre cele mai periculoase 50 de orașe din lume. În această regiune, care reprezintă doar 8% din populația globului, au loc o treime din crimele comise în toată lumea.

Locuitorii capitalei El Salvadorului pot ieși din nou la plimbare în parcuri fără să le fie teamă de bandele de infractori care controlau până nu demult cartiere întregi. Foto: Profimedia Images

Totuși, modelul său nu poate fi copiat la fel de eficient și de alte țări din regiune. Bandele de infractori din El Salvador sunt diferite de puternicele carteluri din Mexic, Columbia sau Brazilia – ele nu jucau un rol important în comerțul cu droguri la nivel global și făceau bani mai degrabă din extorcare. În comparație cu alte grupări de infractori din regiune, criminalii din El Salvador erau prost finanțați și nu la fel de bine înarmați.

Bukele a început să destructureze găștile negociind cu liderii lor, potrivit jurnaliștilor de investigații și unei anchete condusă de un fost procuror general din El Salvador.

După masacrul din 26 martie 2022, când bandele de criminali au ucis 62 de persoane într-o singură zi, Bukele a schimbat tactica și i-a arestat în masă pe toți membrii acelor găști. Grupările de infractori s-au prăbușit, dar mulți oameni nevinovați au ajuns la închisoare.

Povestea nu ar fi la fel de simplă în alte locuri din America Latină, acolo unde organizațiile infracționale sunt mai bogate, au mai multe conexiuni internaționale și sunt mult mai bine înarmate decât erau găștile din El Salvador.

