Cum vrea Arabia Saudită să alimenteze dependența de petrol a lumii zeci de ani de acum înainte (NYT)

Arabia Saudită are o viziune complet diferită de restul lumii în privința reducerii dependenței de combustibilii fosili. Motivul principal pentru care Riadul vrea să ardă mai puțin petrol acasă este să poată exporta cantități încă și mai mari, scrie The New York Times. Aceasta este doar o latură a strategiei agresive pe termen lung a regatului pentru a alimenta dependența pentru petrol a întregii planete și pentru a-și consolida poziția de cel mai mare furnizor de petrol din lume în timp ce rivalii lor rămân în urmă.

În ultimele zile, reprezentanții saudiți au făcut presiuni la summitul climatic ONU din Egipt pentru a bloca inițiativa prin care lumea se angaja să ardă mai puțin petrol, potrivit unor surse care au participat la eveniment, spunând că declarația emisă la finalul summitului „nu ar trebui să menționeze combustibilii fosili”.

Efortul saudiților a dat rezultate; după obiecțile lor și a altor câțiva producători de petrol, apelul la eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili a fost exclus din declarația finală.

Saudi Aramco este o companie petrolieră care produce 1 din 10 barili de petrol produși la nivel mondial și își imaginează o lume în care va putea vinde încă și mai mult, în ciuda faptului că schimbările climatice au provocat deja o creștere a temperaturilor care amenință viața în regatul din deșert ca în foarte puține alte locuri din lume.

Aramco operează și o rețea globală de centre de cercetare care include un laborator în apropiere de Detroit, acolo unde dezvoltă un dispozitiv mobil de captare a emisiilor de carbon – un echipament care trebuie atașat la mașinile ce merg cu benzină pentru a prinde gazele de seră înainte ca ele să scape prin țeava de eșapament.

Lucind în deșertul Arabiei se află un astfel de centru de cercetare futurist care are o misiune urgentă: să facă economia Arabiei Saudite, bazată pe exportul de petrol, mai „verde”, cât mai repede. Obiectivul este ca țara să construiască repede cât mai multe panouri solare și mașini electrice pentru ca petrolul să meargă într-o proporție mult mai mare la export.

140 de milioane de dolari pentru a influența politica și opinia publică din Statele Unite

Saudiții au plătit aproape 140 de milioane de dolari pentru influențarea politicilor și opiniei publice din Statele Unite, potrivit Centrului pentru Politici Reponsabile.

O mare parte din acea sumă a fost folosită pentru a îmbunătăți imaginea de ansamblu a regatului, în special după asasinatul comis de agenți saudiți în urma căruia a fost omorât jurnalistul Jamal Khashoggi în 2018.

În spatele ușilor închise de la întâlnirile internaționale în care se discută tema schimbărilor climatice, saudiții au făcut eforturi pentru a bloca inițiativele și cercetările în acest sens, împotrivindu-se mai ales eliminării treptate a combustibililor fosili.

Arabia Saudită, împreună cu Rusia, au făcut presiune pentru ștergea unui fragment care apărea într-un document oficial despre „schimbările climatice provocate de om”, punând la îndoială astfel o situație demonstrată științific și anume că arderea combustibililor fosili de către oameni este principalul catalizator al crize climatice.

Saudi Aramco, o companie petrolieră care produce 1 din 10 barili de petrol produși la nivel mondial, ar vrea să vândă cantități și mai mari, în ciuda faptului că schimbările climatice au provocat deja o creștere a temperaturilor care amenință viața în regatul din deșert ca în foarte puține alte locuri din lume. Foto: Profimedia Images

„Oamenii ar vrea ca noi să renunțăm la investițiile în hidrocarburi”, a spus Amin Nasser, directorul executiv al Saudi Aramco, care a menționat însă că o astfel de decizie ar da peste cap piața petrolului. Pericolul mai mare ar fi „lipsa investițiilor în petrol și gaze”, potrivit lui Nasser.

Ministerul saudit al Energiei a declarat că se așteaptă ca hidrocarburile precum petrolul, gazele și cărbunii să „continue să reprezinte o parte esențială a mixului energetic global timp de zeci de ani”.

În același timp, Arabia Saudită a spus că susține acordul climatic de la Paris și că intenționează să genereze jumătate din electricitate din surse regenerabile până în 2030. Regatul plănuiește să planteze 10 miliarde de copaci în următoarele decenii și construiește Neom, un oraș futuristic fără emisii de carbon care va avea un sistem de transport public de mare viteză, ferme verticale și o stațiune de schi.

Cu toate acestea, tranziția spre sursele de energie regenerabile în Arabia Saudită a fost foarte lentă. Riadul produce mai puțin de 1% din electricitate din surse regenerabile și încă nu se știe cum va putea să planteze miliarde de copaci într-unul din cele mai uscate locuri din lume.

În acest ritm, oamenii nu vor mai putea trăi în zona Arabiei fără acces continuu la aer condiționat

Amenințarea climatică este tot mai greu de ignorat. În ritmul de zi, supraviețuirea oamenilor în această regiune va deveni imposibil fără a avea acces continuu la aparatele de aer condiționat, au spus cercetătorii anul trecut.

„Dacă vom continua să folosim propriul nostru petrol, nu vom avea destul petrol pe care să îl vindem”, a spus Anvita Arora, directorul Centrului de Studii și Cercetare Petrolieră Regele Abdullah.

Arabia Saudită continuă să caute noi surse de petrol și gaze. Vinde țiței la prețuri foarte mici (în jur de 7,50 de dolari pe baril), iar în comparație cu gazele de șist din SUA și arderea necesară a unor cantități uriașe de metan, producția saudiților este mai curată decât cea a competitorilor.

Oficialii saudiți susțin că o tranziție rapidă spre surse regenerabile și mașini electrice ar arunca economia în haos.

„Adoptarea unor politici nerealiste de reducere a emisiilor prin excluderea principalelor surse de energie va duce în următorii ani la o inflație fără precedent, la o creștere a prețurilor la energie, creșterea șomajului și înrăutățirea problemelor sociale și de securitate grave”, a spus prințul moștenitor, Mohammed bin Salman, în luna iulie în cadrul unui summit SUA-Arabia Saudită la Jeddah.

„Au o agendă strategică conform căreia nu vor ca nimic să se întâmple”, a spus și Saleemul Huq, director al Centrului Internațional pentru Schimbări Climatice și Dezvoltare din Bangladesh.

Citește și: Experții avertizează țările arabe că acesta ar putea fi ultimul boom al industriei petroliere. „Este începutul sfârșitului”

Editor : Raul Nețoiu