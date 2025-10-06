Live TV

Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin”

Military kamikaze drone Shahed in the sky against the background
FOTO: Profimedia
Ipoteza Danemarcei despre dronele care au survolat spațiul aerian al țări, în septembrie

Danemarca va înăspri controalele de mediu asupra petrolierelor care navighează în largul portului Skagen, (nord), la joncţiunea dintre Marea Baltică şi Marea Nordului, pentru o combatere mai eficientă a flotei fantome ruse, a anunţat luni Ministerul danez al Mediului. 

„Consolidăm acum controlul asupra regulilor de bază în materie de mediu cu scopul de a putea acţiona într-un mod mai eficient şi mai coerent faţă de petrolierele flotei fantomă ruse”, a afirmat ministrul Magnus Heunicke, citat într-un comunicat al ministerului său preluat de AFP, scrie Agerpres.

Peste 60.000 de nave trec prin zona Skagen în fiecare an, printre care mai multe zeci - învechite şi prost întreţinute - sunt suspectate că ar aparţine flotei fantomă ruse.

Citește și: Premierul danez cere țărilor europene să se înarmeze: „Traversăm cea periculoasă situaţie de după Al Doilea Război Mondial”

Această flotă este compusă din mai multe sute de nave clandestine care permit Moscovei să-şi exporte petrolul, principalul sursă de venituri a Kremlinului.

Modul de operare opac al acestor nave (schimbări frecvente de pavilioane, proprietari instalaţi în paradisuri fiscale, transpondere adesea oprite etc) le fac dificil de reperat şi de asociat Moscovei.

Experţi şi mai mulţi lideri europeni apreciază că unele nave sunt utilizate de Rusia în războiul său hibrid împotriva ţărilor occidentale.

Ipoteza Danemarcei despre dronele care au survolat spațiul aerian al țări, în septembrie

Poliţia daneză nu a exclus ipoteza ca dronele care au survolat, la sfârşitul lunii septembrie, aeroporturi şi instalaţii militare daneze să fi plecat de pe una din aceste nave.

Circa 444 dintre ele fac obiectul unor sancţiuni ale Uniunii Europene, între care un petrolier reţinut cinci zile de autorităţile franceze înainte de a-şi relua joi seara drumul spre India.

Citește și: „Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone stârnesc neliniște în UE

În proiectul de buget pe 2026, guvernul danez a prevăzut fonduri, a căror sumă nu este încă făcută publică, pentru Administraţia maritimă daneză cu scopul de a efectua controale şi a se asigura că aceste nave respectă regulile de protecţie a mediului privind în special gestionarea deşeurilor, apele de balast (rezervorul navei) şi cerinţele în materie de carburant.

„Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin”, a afirmat ministrul danez al industriei, Morten Bodskov, citat în comunicat. „Vom utiliza toate instrumentele de care dispunem”, a adăugat el.

