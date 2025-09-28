Al doilea incident în două zile: drone detectate deasupra bazelor militare din Danemarca

Noi drone au fost observate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, deasupra unor obiective militare din Danemarca, potrivit Agerpres, care citează AFP. Un incident asemănător a avut loc și în noaptea de vineri spre duminică, dar și pe 22 septembrie, când mai multe aeroporturi din țară au fost închise.

„Forţele armate confirmă că au fost observate drone deasupra mai multor situri în timpul nopţii. Mai multe mijloace au fost desfăşurate", a declarat armata daneză într-un comunicat care nu a oferit alte detalii despre incidente sau despre răspunsul armatei.

Alte drone neidentificate au fost observate deasupra "mai multor situri militare" în noaptea de vineri spre sâmbătă, însă armata daneză a refuzat să dezvăluie alte detalii.

Poliţia a confirmat că una sau două drone au fost observate vineri seară în apropierea şi deasupra bazei militare de la Karup, cea mai mare din ţară, care găzduieşte toate elicopterele forţelor armate, supravegherea spaţiului aerian, şcoala de piloţi şi funcţiile de sprijin.

Potrivit mass-media din Danemarca, de această dată niciun aeroport nu a fost închis pe timpul nopții. Situația a fost diferită pe 22 septembrie, atunci când prezența misterioasă a dronelor în Danemarca şi Norvegia a dus la închiderea mai multor aeroporturi, Copenhaga sugerând o posibilă implicare a Rusiei.

În urma acestor intruziuni, NATO și-a sporit vigilența în Marea Baltică, potrivit purtătorului de cuvânt al Alianței. Măsurile includ desfăşurarea mai multor platforme de informaţii, supraveghere şi recunoaştere, precum şi cel puţin o fregată de apărare aeriană în regiunea aflată la vest de Rusia.

Copenhaga va găzdui miercuri şi joi un summit al Uniunii Europene. Motiv pentru care forțele armate ale Germaniei vor contribui la asigurarea securităţii şefilor de stat şi de guvern care vor participa la summitul informal al UE ce va avea loc săptămâna viitoare în Danemarca, după incidentele legate de observarea dronelor.

Editor : A.R.