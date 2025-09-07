Live TV

Dronele navale schimbă jocul: cum vrea Rusia să recâștige controlul pe front și care ar putea fi riposta Ucrainei

Nave ale flotei rusești de la Marea Neagră
Aproximativ 30% din flota Rusiei de la Marea Neagră a fost distrusă din decembrie 2023, potrivit armatei ucrainene. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Flota rusă din Marea Neagră în criză Rusia a copiat în repetate rânduri modelele ucrainene Progresul dronelor navale rusești

După o serie de atacuri devastatoare ale Ucrainei, care au paralizat o mare parte din flota sa, aflată în Marea Neagră, Rusia apelează acum la drone navale, în încercarea de a-și reconstrui prezența și de a se adapta la o nouă fază a războiului maritim, arată jurnaliștii Kyiv Independent.

De la prezentarea primei flote de drone navale dedicate din lume, în septembrie 2022, Ucraina a avansat în utilizarea sistemelor maritime fără pilot, scufundând cu succes peste zece nave rusești.

Între timp, Rusia a apelat la expertiza ucraineană în domeniul dronelor pentru a-și dezvolta propriile capacități de a-și recâștiga poziția în Marea Neagră. În luna mai, marina rusă a început să formeze regimente specializate pentru a integra bărci fără pilot și vehicule subacvatice în flota sa, potrivit ziarului de stat rus Izvestia, marcând un efort clar de modernizare a capacităților sale navale.

Două luni mai târziu, Nikolai Patrușev, șeful Colegiului Maritim al Rusiei, a anunțat planuri de consolidare a Flotei Mării Negre cu drone marine, nave de război și aeronave suplimentare, în următorii ani.

Deși Rusia nu a demonstrat încă operațiuni navale eficiente cu drone în Marea Neagră, experții intervievați de Kyiv Independent avertizează să nu se subestimeze eforturile Moscovei în acest domeniu emergent. H I Sutton, analist naval independent, a declarat pentru Kyiv Independent.

Dacă Rusia va trece de la utilizarea navelor de război cu echipaj, care în prezent sunt ascunse în porturi, la lupta cu drone navale, va inaugura o nouă eră a războiului.

Flota rusă din Marea Neagră în criză

Concepute pentru a contracara amenințările la scară largă și pentru a intercepta rachetele, navele Flotei Ruse din Marea Neagră, cu sediul în Sevastopol de la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014, s-au dovedit extrem de vulnerabile la dronele navale ucrainene - ambarcațiuni mici, rapide, manevrabile, dificil de detectat și rezistente la războiul electronic.

„Conceptele (n.r. dronelor navale) existau, dar nu în numărul pe care Zelenski îl avea în vedere”, a declarat Samuel Bendett, cercetător principal la think tank-ul Center for a New American Security, pentru Kyiv Independent. „Ucrainenii au dus acest concept într-o direcție în care alte țări nu au mers înainte”.

De la începutul invaziei pe scară largă, Ucraina a dezvoltat o serie de vehicule de suprafață fără pilot (USV) pentru misiuni ofensive și de recunoaștere.

Rusia a copiat în repetate rânduri modelele ucrainene

Ucraina a desfășurat drona navală SeaBaby, pe 16 iulie 2023, pentru a lovi Podul Crimeei, o rută vitală de aprovizionare rusă, care traversează peninsula ocupată. Între timp, roiuri de drone Magura modificate au scufundat mai multe nave de război rusești, printre care nava de debarcare Caesar Kunikov, nava de rachete Ivanovets și nava de patrulare Sergei Kotov.

În urma unei serii de atacuri ucrainene de succes, mai multe nave ale Flotei Ruse din Marea Neagră au fost mutate în ultimii ani din Crimeea la Novorossiysk, în regiunea Krasnodar, o mișcare confirmată de Marina Ucrainei.

„O flotă auxiliară rămâne în Crimeea, dar acestea nu sunt unități de luptă. Pur și simplu nu există spațiu pentru acostarea navelor în Novorossiysk”, a declarat Dmitro Pletenciuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, pentru Kyiv Independent.

„Nici nu pot umple portul cu nave - asta le-ar transforma în ținte staționare”, a adăugat Pletenciuk. „Și noi am profita cu siguranță de asta”.

Cu prezența sa în Marea Neagră redusă semnificativ, Rusia se bazează în continuare pe navele de război rămase în principal pentru atacuri cu rachete împotriva Ucrainei, continuând, în același timp, să testeze și să dezvolte propriile drone navale.

Progresul dronelor navale rusești

Spre deosebire de programul său de vehicule aeriene fără pilot (UAV) în creștere și din ce în ce mai avansat, în cadrul căruia Rusia a mărit producția și a introdus îmbunătățiri precum motoarele cu reacție în dronele de tip Shahed, se știu puține lucruri despre producția de USV-uri rusești.

Potrivit lui Bendett, producția rusă de USV-uri este cu mult în urma producției de UAV-uri. Multe modele de drone navale introduse după 2022, precum Vizir, Murena, Orkan și BEK-1000, seamănă foarte mult cu modelele ucrainene. 

Pletenciuk a confirmat că Rusia a copiat în repetate rânduri dezvoltările ucrainene.

Particularitatea acestui proces este că, atunci când împrumuți ceva de la inamicul tău, ești deja cu cel puțin un pas în urmă. Exact asta se întâmplă acum.

Rusia continuă, de asemenea, să testeze modele experimentale ale dronelor sale navale. În iunie, forțele ruse ar fi încercat să lovească orașul Pivdenne din regiunea Odesa folosind o dronă Murena-300. Drona nu a reușit să-și atingă ținta, detonându-se în apropierea apelor teritoriale ucrainene.

Între timp, agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a declarat postului public ucrainean Suspilne că, la sfârșitul lunii iulie, există o probabilitate mare ca Rusia să finalizeze „în curând” dezvoltarea dronelor sale maritime de atac, ceea ce reprezintă o „amenințare serioasă” pentru civilii din zonele de coastă.

Cu toate acestea, în prezent există o stare de paritate între forțele ucrainene și ruse în Marea Neagră, a spus Pletenciuk, adăugând că această zonă devine o „zonă gri”, un spațiu disputat între pozițiile ambelor părți.

Rușii nu își pot permite să iasă în larg din cauza prezenței noastre militare acolo, în timp ce avioanele rusești operează în apele teritoriale. Din păcate, ei domină regiunea Azov-Marea Neagră.

El a adăugat că este puțin probabil ca desfășurarea dronelor navale rusești să modifice echilibrul pe mare, deoarece sistemele fără echipaj nu pot rezolva problema fundamentală a protecției navelor, în special împotriva rachetelor anti-navă.

„Dacă nu au putut asigura acest lucru înainte, de ce ar trebui să o facă acum?”, a spus Pletenciuk, răspunzând la afirmațiile Rusiei privind afirmarea controlului în Marea Neagră.

Potrivit oficialului, declarațiile recente ale oficialilor ruși sugerează că forțele lor se concentrează acum pe recâștigarea controlului asupra părții estice a Mării Negre, în special în apropierea coastelor rusești.

„Iar faptul că inamicul nostru vorbește doar despre recâștigarea controlului în apropierea coastelor sale din Marea Neagră este un semn bun, precum și o realizare decentă pentru forțele ucrainene”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

