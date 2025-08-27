De la începutul lunii august, Batalionul 413 Raid al Forțelor Sistemelor Fără Pilot a distrus peste 100 de vehicule militare rusești de-a lungul frontului Novopavlivka.

Comandamentul Forțelor Sistemelor Fără Pilot a raportat acest lucru pe Facebook, potrivit Ukrinform.

„Operatorii Batalionului 413 Raid au lovit peste 100 de unități de vehicule inamice ușoare și grele în sectorul Novopavlivka de la începutul lunii august”, se arată în declarație.

Comanda a menționat că unul dintre atacuri a fost „o lovitură unică, una la un milion”.

„Un operator de drone FPV a lovit un camion rus camuflat cu o muniție cu încărcătură explozivă. Vehiculul a luat foc instantaneu. Coincidență, însă, camera, transmițătorul și bateria dronei au supraviețuit exploziei și au continuat să transmită imagini video pentru o scurtă perioadă de timp. Acest lucru a permis unității să obțină imagini pentru evaluarea pagubelor de război nu numai de la drona de observare, ci și de la drona kamikaze care a distrus ținta”, se arată în raport.

Editor : Sebastian Eduard