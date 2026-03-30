Extremiștii din AfD cer retragerea tuturor trupelor americane de pe teritoriul Germaniei

Partidul extremist AfD (Alternativa pentru Germania) a lansat o nouă provocare la adresa guvernului german, cerând retragerea imediată a tuturor trupelor americane de pe teritoriul Germaniei. Declarațiile vin în contextul unui discurs tot mai vocal al partidului de extremă-dreapta, care critică influența Statelor Unite asupra politicii externe a Berlinului și se opune prezenței militare americane în Europa, în schimb militează pentru o apropiere de Rusia, scrie The Telegraph.

Tino Chrupalla, unul dintre liderii partidului de extremă dreapta, a declarat sâmbătă, în cadrul unei reuniuni, că a sosit momentul să se retragă trupele aliate și armele nucleare din Germania, pentru a se putea urma o politică externă „independentă”.

„Să începem să punem în aplicare acest lucru prin retragerea trupelor americane din Germania”, le-a spus el susținătorilor săi din Saxonia.

Aproape 40.000 de soldați americani sunt staționați în Germania, care găzduiește peste o duzină de instalații militare americane importante, inclusiv sediul Comandamentului European.

The Telegraph a relatat vineri că Donald Trump ia în considerare retragerea trupelor americane din Germania – ceva la care se gândește de când s-a întors la putere anul trecut.

Președintele SUA, care și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea față de aliații NATO, a amenințat că va sancționa statele membre care nu îndeplinesc cerințele sale privind alocarea a 5% din buget pentru apărare.

Declarațiile lui Chrupalla îl pun în contradicție cu administrația Trump, în special în ceea ce privește posibilitatea ca America să poată utiliza bazele germane pentru activitățile sale militare în viitor.

El a afirmat anterior că NATO servește prea mult intereselor SUA. Sâmbătă, el a subliniat, de asemenea, că Germania nu ar trebui să fie implicată în războaie străine.

Lăudând decizia Spaniei de a împiedica utilizarea bazelor sale de către SUA pentru a ataca Iranul, Chrupalla a spus: „Este exact ceea ce trebuie făcut. Spania nu se amestecă în acest război.”

Baza aeriană germană Ramstein este folosită de forțele americane drept centru de coordonare a atacurilor cu drone și rachete împotriva Iranului, atrăgând critici din partea politicienilor din opoziție care se tem că țara ar putea fi ținta unor represalii.

Friedrich Merz, cancelarul german, a fost, de asemenea, criticat pentru lipsa unei politici consecvente privind războiul israeliano-american împotriva Iranului.

Săptămâna trecută, el l-a acuzat pe Trump că a provocat o „escaladare masivă” a conflictului, în loc să încerce să pună capăt luptelor. Retorica dintre Washington și Berlin a devenit din ce în ce mai ostilă în ultimele zile.

Creșterea sprijinului pentru AfD

Un nou sondaj publicat duminică a arătat că AfD și creștin-democrații (CDU) ai cancelarului Friedrich Merz se află la egalitate pe primul loc în rândul alegătorilor germani.

Deși nu este prima dată când partidul obține un astfel de scor în sondaje, acest lucru sugerează că popularitatea extremei drepte se dovedește durabilă. Un astfel de sprijin va face din ce în ce mai dificilă respectarea promisiunilor partidelor germane consacrate de a nu guverna niciodată în coaliție cu AfD.

În timp ce CDU și AfD sunt la egalitate, cu câte 26%, social-democrații – care guvernează în prezent ca partener minoritar – se află în continuare la un minim istoric de 14%.

Verzii de centru-stânga au obținut 12% în sondaj, în timp ce liberalii din Partidul Liberal Democrat au obținut 3% – mai puțin decât pragul electoral necesar pentru a obține vreun loc în parlament.

Dacă alegerile ar avea loc astăzi, pe baza ultimelor rezultate ale sondajelor, ar fi necesară o coaliție potențial greu de gestionat, formată din trei dintre principalele partide germane, pentru a ține AfD departe de putere la nivel federal.

Între timp, un recent sondaj de opinie realizat în Saxonia-Anhalt a indicat că extrema dreaptă se află la un pas de a obține majoritatea absolută la nivel de land.

AfD a încercat anterior să se apropie de administrația Trump, Chrupalla participând la învestirea lui Trump anul trecut.

Cu toate acestea, politica externă a președintelui american, inclusiv acțiunile sale militare împotriva Venezuelei și Iranului, a îndepărtat din ce în ce mai mult partidul non-intervenționist AfD de Washington.

Editor : M.C