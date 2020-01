GRAFICĂ. Cum ar fi fost doborât avionul ucrainean în Iran

Avionul ucrainean prăbușit în apropiere de Teheran ar fi fost doborât cu rachete trase cu ajutorul unui sistem fabricat în Rusia. Acuzația la adresa Iranului vine dinspre Canada și Statele Unite, care susțin că au și dovezi în acest sens. Oficialii de la Teheran neagă informațiile și cer guvernelor de la Washingtonul și Ottawa să facă publice datele care arată că aeronava Boeing 737 a fost țintită de rachete. 176 de oameni au pierit în catastrofa aviatică. Luni, Ambasada Iranului la București a anunțat că va deschide o carte de condoleanțe pentru victimele catastrofei aeriene.

În imaginile de mai sus a fost surprins momentul în care avionul ucrainean cu 176 de oameni la bord ar fi fost lovit de rachete trase de iranieni. Pentagonul a fost primul care a anunțat că sateliții săi au detectat semnale de la două proiectile cu puțin timp înainte ca acesta să explodeze și să se prăbușească, ucigându-i pe toți oamenii de la bord.

Premierul canadian a fost cel care a dat glas suspiciunilor tuturor.

„Dovezile indică faptul că avionul a fost doborât de o rachetă sol-aer iraniană. Este posibil să fi fost un act neintenţionat”, a anunțat joi premierul canadian Justin Trudeau.

Aeronava Boeing 737 ar fi fost doborâtă cu ajutorul sistemului mobil de rachete sol-aer, Tor M1, fabricat de Rusia.

„Zbura pe deasupra unei zone destul de periculoase şi cineva ar fi putut face o greşeală. Unii spun că de vină a fost o problemă tehnică, dar eu personal nu cred în această variantă”, a declarat președintele american Donald Trump.

Iranul a negat că avionul a fost doborât de rachete. Inițial, autoritățile de la Teheran refuzaseră ajutorul experților americani de la Boeing, dar au revenit asupra deciziei.

„Motivul prăbușirii nu este deocamdată clar. Dar, așa cum am spus, nu l-a lovit nicio rachetă. Trebuie să aflăm de ce a izbucnit un incendiu, care a fost motivul. Dorim să arătăm că suntem onești. Le permitem americanilor, francezilor, canadienilor, suedezilor și ucrainenilor să vină și să asiste la investigația privind prăbușirea”, a declarat Ali Abedzadeh, șeful aviației civile din Iran.

Declarațiile sunt întărite de ambasadorul iranian la București. A folosit armata iraniană rachete sol-aer în acea noapte? a fost întrebat, vineri, ambasadorul. „Nu am nicio informație în acest sens. Nimeni dintre autoritățile iraniene și de la aeroport nu confirmă așa ceva”, a declarat Morteza Abutalebi, ambasadorul Iranului la București.

(VIDEO. Simulare grafică: cum ar fi fost doborât avionul ucrainean de rachetele rusești trase de Iran)

Avionul Boeing 737-800 care s-a prăbușit aparținea companiei Ukraine International Airlines. Aeronava decolase la ora locală 5 și 12 de minute de pe aeroportul din Teheran către Kiev cu 176 de oameni la bord, pasageri și un echipaj format din 9 persoane. După doar două minute, la ora României 5 și 14 de minute, timp în care ajunsese la altitudinea de 2.415 metri, s-a prăbușit la aproximativ 10 kilometri de locul de unde plecase. Piloţii avionului nu au transmis niciun semnal SOS, dovadă că oricare ar fi fost cauza dezastrului, s-a întâmplat brusc și nu a lăsat timp comandantului să reacționeze.

Generalul Alexandru Grumaz: Avioanele astea n-au avut niciodată probleme cu motoarele

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz a explicat la Digi24 că din punctul lui de vedere, avionul a fost doborât de forțele iraniene cu rachete Tor, dar admite că e posibil ca sistemul să se fi declanșat automat și să nu fi fost făcute verificări.

„Pentru mine, ca militar, nu există urmă de îndoială că acel avion n-a fost doborât de forțele iraniene”, a spus generalul în rezervă. „În decembrie 2005, Iranul a cumpărat 29 de bucăți de Tor M1. Sunt sisteme de rachetă sol-aer mobile. Toată această achiziție a valorat 700 de milioane de dolari. Americanii s-au opus în momentul acela și din sursele pe care le am eu, ei au orientat deja în vremea respectivă sateliții de joasă altitudine asupra sistemelor de apărare antiaeriană ale Teheranului. Este clar că această rachetă de vreo 3,55 metri lungime și care poate transporta vreo 15 kg de explozibil având o viteză de 2,8 mach a plecat spre avionul respectiv. Fiecare avion are un transponder, deci în relația pe care o are avionul cu centrul de coordonare a zborului, indiferent în ce zonă e, se schimbă mesaje codificate, se cheamă squawk, în traducere este țipăt și este un cod care se transmite. Centrul operațional întreabă avionul ce tip de avion e și unde e și el răspunde ce tip și hei, sunt aici, în locul cutare. Or, aceste lucruri nu au fost, trebuiau verificate. Fiecare stație Tor are o grilă după care verifică, pentru că pe radar nu vezi decât un punct luminos, există o grilă specială care verifică ce avion e. Or, cel ce a fost acolo n-a verificat așa ceva. Plus de asta, e posibil ca să se fi declanșat și automat, acest sistem are și posibilitatea să tragă și automat.

Nu știm ce s-a întâmplat acolo, cert este că două rachete au plecat spre avion. Rachetele n-au lovit avionul, au explodat lângă avion și au împroșcat cu schije avionul, din cauza aceasta s-a întâmplat acea explozie, pentru că au lovit tot rezervorul cu combustibil. Avioanele astea n-au avut niciodată probleme cu motoarele. Un avion dacă are o problemă cu motorul să ia foc, ori îl stinge, ori reușește să-l aducă la sol, există sisteme de stingere. Nu s-a întâmplat niciodată ca un avion, din cauză că i-a luat foc un motor și a fost stins, să se prăbușească la o anumită distanță”, a explicat generalul Alexandru Grumaz la Digi24.

Editor: Luana Păvălucă