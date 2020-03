Italia a intrat în carantină din cauza coronavirusului. Conte: „Viitorul Italiei este în mâinile noastre”. Restricțiile instituite

Toată Italia a intrat în carantină din cauza epidemiei de COVID-19. Restricțiile impuse în weekend în nord au fost acum extinse asupra întregii țări, a anunțat premierul Italiei.

Barurile, cafenelele și alte locuri de socializare se închid, campionatul de fotbal se suspendă, iar toate călătoriile neimportante vor fi interzise. Panicați de anunțul guvernului, italienii au făcut cozi uriașe la magazine ca să-și facă provizii, deși noile restricții nu interzic mersul la cumpărături.

Șeful guvernului de la Roma a spus că este cea mai întunecată oră a Italiei, dar că se va depăși acest moment.

Giuseppe Conte, premierul Italiei: „Credeți-mă, nu este ușor, sunt complet conștient de gravitatea acestor măsuri pentru întreaga țară, dar sunt forțat să intervin într-o manieră mai hotărâtă ca să protejăm persoanele cele mai fragile și mai vulnerabile. Este timpul pentru responsabilitate, toți avem o mare responsabilitate. Toți cetățenii, alături de mine! Decizia corectă este de a sta acasă, viitorul Italiei este în mâinile noastre”.

În carantină, italienii nici măcar nu vor putea să se uite la fotbal, deoarece campionatul a fost suspendat. La fel s-a întâmplat și cu celelalte competiții sportive. Și ieșitul în oraș este interzis.

„Avem, oricum, puțini clienți, așa că nu a fost o problemă să-i punem să stea la distanță sigură”, spune proprietarul unui bar.

„Am un copil, dar nu îl iau cu mine la cumpărături. Merg singură și am mereu gel antibacterian cu mine. Asta trebuie să facem”, spune o femeie.

„Îmi schimb un pic obiceiurile zilnice. Am petrecut weekendul în parc, ca să pot să stau la distanță de alți oameni. Ieri am luat prânzul la casa unui prieten. Era singur așa că am putut să mâncăm împreună, dar și să stăm la distanța sigură. Din păcate, trebuie să ne adaptăm”, mărturisește un italian.

În gările și aeroporturile din Italia au fost instalate puncte de control.

„Ni s-a cerut să completăm un formular cu datele din buletin, de unde am venit și motivul călătoriei”, declară un pasager.

„Trenul s-a oprit, ne-am dat jos, ni s-a spus să completăm niște acte iar un polițist ne-a fotografiat documentele”, spune alt călător.

„Un polițist m-a întrebat de ce am venit la Florența. Aici locuiesc, așa că mă duc acasă. M-a întrebat data și ora când am ajuns”, spune alt pasager.

Restricțiile anunțate de autorități au provocat și victime, dar nu într-un mod la care se aștepta cineva. Șase deținuți au murit în revoltele izbucnite, după ce vizitele din partea rudelor au fost interzise în închisori.

În plin sezon de schi, cunoscutele stațiuni alpine din nordul Italiei sunt pustii. Este zăpadă din plin, hotelurile sunt funcționale, telescaunele merg, dar lipsesc turiștii.

În condiții normale, mii de oameni ar fi fost pe pârtii. În Lombardia, stațiunile au fost închise încă din weekend, odată cu carantina. Chiar si în Trentino, provincia învecinată, stațiunile erau la fel de goale ieri, deși nu au existau restricții.