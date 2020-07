Jair Bolsonaro, recent vindecat de COVID-19, spune că are „mucegai în plămâni” și că se simte slăbit

Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, vindecat recent de COVID-19, spune că se simte încă slăbit și că ar putea să aibă „mucegai în plămâni”, relatează CNN.

În prima sa transmisiune live be Facebook de când s-a vindecat de coronavirus, Bolsonaro spune că a făcut analize de sânge și că se simte încă puțin slăbit. „Au descoperit că am o infecție. Iau antibiotice acum. E din cauza celor 20 de zile pe care le-am petrecut în izolare în casă, ne îmbolnăvim și de altele. Am făcut mucegai, mucegai în plămâni. Asta trebuie să fie”, a spus Jair Bolsonaro.

Președintele brazilian a petrecut aproape 20 de zile într-o stare de semi izolare după ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus în data de 7 iulie și apoi și în alte ocazii după retestare. În data de 25 iulie, Bolsonaro a scris pe Twitter că a fost testat din nou și că rezultatul este negativ.

Bolsonaro a mulțumit „lui Dumnezeu și hidroxiclorochinei” pentru vindecarea de coronavirus în primul său discurs de după ieșirea din izolare.

Joi, un comunicat de la biroul de presă al președinției braziliene a anunțat că și soția lui Bolsonaro, Michelle, a fost infectată cu COVID-19.

