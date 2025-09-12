„Lumea nu poate întoarce privirea.” Copiii ucraineni răpiți de ruși au fost îndoctrinați, torturați, agresați sexual (raport)

Mai mult de jumătate dintre copiii ucraineni aflați sub ocupație rusă au fost supuși îndoctrinării, iar unii au îndurat acte de tortură și violență sexuală, potrivit unui raport publicat de organizațiile Save Ukraine și War Child UK, consultat de Kiev Independent.

Studiul - care se bazează pe mărturiile a 200 de copii aduși înapoi din teritoriile ocupate și din Rusia - descrie campania Moscovei ca fiind cea mai mare și mai organizată încălcare a drepturilor copiilor din Europa de la războaiele din Iugoslavia. (Raportul poate fi citi aici)

Aproximativ 55% dintre copiii chestionați au raportat că au fost supuși îndoctrinării, 10% au declarat că au fost supuși torturii sau altor tratamente crude, iar 6% au raportat violență sexuală.

Raportul a constatat, de asememena, că 41% dintre copii au fost supuși militarizării prin antrenamente cu arme, exerciții forțate sau înrolarea în grupuri sponsorizate de stat, cum ar fi Yunarmiya (Armata Tineretului) din Rusia.

Studiul mai arată că 18% dintre copii au fost separați de familiile lor, altor 18% li s-a refuzat îngrijirea medicală, iar 17% au declarat că au fost reținuți în secții de poliție, tabere de filtrare sau facilități informale.

„Nu ne tratau ca pe niște copii”

„În fiecare zi simțeam că suntem transformați în ceva ce nu eram. Nu ne tratau ca pe niște copii. Voiau să ne comportăm ca soldații lor”, a declarat o fată de 16 ani din regiunea Herson.

Cercetătorii au concluzionat că Rusia urmărește să șteargă identitatea ucraineană și să pregătească copiii pentru a fi eventual folosiți în forțele sale armate, forțându-i potențial să lupte împotriva propriei țări.

Potrivit autorilor studiului, acesta este primul raport de acest gen care utilizează mărturiile copiilor afectați pentru a expune crimele Rusiei.

„În ochii fiecărui copil vedem frică; în vocile lor auzim povești despre cum au fost forțați să intre în tabere militare, pedepsiți pentru că vorbeau ucraineană sau arătau vreo urmă a moștenirii lor culturale și supuși unor abuzuri psihologice și fizice neîncetate”, a declarat Mikola Kuleba, directorul executiv al Save Ukraine.

„Identitatea lor este sistematic ștearsă pentru a-i transforma în «copii ruși»”.

„Lumea nu poate întoarce privirea”

Helen Pattinson, directoare în cadrul War Child UK, a declarat că „este o experiență terifiantă pentru un copil să fie separat de familia sa, cu atât mai mult să fie răpit de un alt stat”.

„Lumea nu poate întoarce privirea. Solicităm liderilor mondiali să ia măsuri imediate și eficiente pentru a-i readuce pe acești copii în casele lor, ca minim absolut”, a adăugat Pattinson.

Răpirile rămân o problemă centrală în discuțiile dintre Kiev și aliații săi și Moscova. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că returnarea copiilor este o condiție ne negociabilă în orice acord de pace.

Baza de date „Copiii războiului” din Ucraina a înregistrat 19.546 de copii răpiți de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă, dintre care doar 1.605 au fost readuși acasă. Cercetătorii de la Universitatea Yale estimează că cifra reală ar putea fi de până la 35.000.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și comisarul rus pentru copii Maria Lvova-Belova pentru rolul lor în răpiri.

