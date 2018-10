Cel mai lung zbor din lume: 19 ore fără oprire, între Asia şi SUA

Cel mai lung zbor din lume, din Singapore în New York, este în prezent deasupra Canadei, la aproape 15 ore după ce a plecat din oraşul-stat asiatic. Avionul, un Airbus A350 nou-nouţ, care a intrat în dotarea Singapore Airlines abia luna trecută, mai are circa 3 ore până destinaţie, aeroportul Newark Liberty.

Cei 161 de pasageri beneficiază de condiţii extrem de bune. Nu există niciun loc la clasa economică, ci doar business şi premium economy. Singapore Airlines a devenit din nou compania care operează cel mai lung zbor non-stop iar decolarea a fost un adevărat spectacol.

Pasagerii care aşteptau să se îmbarce pentru cel mai lung zbor din lume, din Singapore în New York, au fost întâmpinaţi de doi stewarzi, care au cântat celebra melodie "New York, New York" a lui Frank Sinatra. Aşa a vrut Singapore Airlines să-i facă pe călători să intre în atmosfera destinaţiei lor.

-Ultima oară a zburat pe această rută în 2004. Sunt foarte entuziasmată că o pot face din nou.

-Am multe filme în telefon, ca să am ce face în cele 19 ore.

La bord a fost şi jurnalistul CNN Richard Quest.

Richard Quest, jurnalist CNN: Este ceva foarte interesant la un nou zbor, o destinaţie diferită, o experienţă nouă. Mult mai mult când vorbim de cel mai lung zbor din lume, Singapore - New York.

Britanicul a relatat cele mai importante momente ale zborului.

Richard Quest, jurnalist CNN: Cele două motoare Trent XWB au fost turate la putere maximă şi ne pregătim de decolare. În orice moment, botul avionului A350 se va ridica. Am pornit. Roţile s-au ridicat de la sol.

Şi pentru cei patru piloţi a fost un moment deosebit.

SL Leong, comandantul avionului: Avionul este foarte greu. Avem circa 111 tone de combustibil. Greutatea totală la decolare a fost cam 272 de tone, foarte aproape de valoarea maximă de 280 de tone. De cele mai mult ori când decolăm nu folosim forţa maximă, să nu stresăm inutil motoarele, dar acum am fost aproape la putere maximă.

La bordul avionului sunt 67 de locuri la clasa business şi 94 la premium economy. Fără bilete ieftine, semn că e vorba de o cursă specială, cu condiţii deosebite pentru pasageri.

Richard Quest, jurnalist CNN: Acestea sunt felurile de mâncare servite imediat după decolare. Am cerut toate cele trei variante, ca să pot să gust oferta. Avem aici bibanul cu cap de leu făcut fript în tigaie, tăiţei cu vită şi găluştele cu creveţi în supă superioară. Şi aceasta este doar prima masă din multe.

Avionul A350-900 Ultra Long Range folosit pentru acest zbor a intrat în serviciul Singapore Airlines abia luna trecută. Este aeronava de pasageri cu cea mai mare autonomie din lume: poate zbura peste 20 de ore fără oprire.

