Criza care le obligă pe femeile din Venezuela să-și abandoneze nou-născuții. Cine profită de vulnerabilitatea lor

Economia Venezuelei este în cădere liberă, iar unul din trei cetățeni nu are posibilități materiale pentru a-și hrăni familia, potrivit unui raport al Programului Alimentar Mondial, citat de BBC. În acest mediu instabil, unde produsele contraceptive sunt un lux, iar avortul este ilegal, sarcinile nedorite sunt comune și din ce în ce mai multe. În aceste condiții, multe femei din Venezuela aleg să-și abandoneze nou-născuții.

Potrivit unei organizații caritabile, în 2018, numărul bebelușilor abandonați pe străzi a crescut cu 70%. Guvernul de la Caracas nu a publicat nicio statisctică oficială privind această criză socială. De asemenea, din cauza crizei alimentare, rata mortalității infantile este la un nivel alarmant de ridicat.

Femeile vulnerabile, victime ale rețelelor de trafic de persoane

O femeie din Venezuela a povestit cum a devenit victima unei rețele de trafic de persoane și cum a fost păcălită să renunțe la bebelușul său. Isabel, o mamă singură, a rămas însărcinată cu al doilea copil după moartea soțului. De teamă că nu îl poate îngriji, femeia a apelat la sfaturile unei cunoștințe și a decis să nască într-un spital din Trinidad, unde urma să se întâlnească și cu un cuplu dornic să-i adopte nou-născutul.

„Eram singură și m-am temut că nu-mi pot hrăni copilul”, a declarat Isabel. „Am fost asigurată că totul se va desfășura în mod legal, însă odată ce am ajuns în Trinidad am realizat că am devenit o victimă a unei rețele de trafic de persoane. Eram supravegheată în permanență”, își amintește femeia.

După naștere, tânăra a decis că-și va păstra copilul, însă cei care au ajutat-o să nască au obligat-o să continue demersurile pentru adopție.

„Mi-au spus că în parcare așteaptă noua sa familie și că va trebui să semnez niște documente în engleză și să le dau copilul. În cele din urmă am decis să renunț la fiul meu pentru a-i salva viața”.

Întoarsă în Venezuela, cu ajutorul unei organizații non-guvernamentale, Isabel a început demersurile legale pentru a-și recupera fiul. În prezent are voie să-l vadă doar o dată pe săptămână, dar este hotărâtă să lupte pentru a-și reuni familia.